Sedamdesetrogodišnja baka otkrila kako je postala poslovna pratnja nakon 40 godina celibata. Kerolajn, 73-godišnja žena koja danas radi kao poslovna pratnja (eskort), podelila je svoju priču o tome kako je pronašla samopouzdanje i novi smisao života decenijama nakon što je mislila da je taj deo njenog života prošlost.

Gostujući u podkastu Tea at Four, Caroline je otvoreno govorila o svom putovanju, otkrivajući da je počela da istražuje svoju seksualnost tek u kasnim pedesetim godinama, nakon što je provela 40 godina u celibatu.

„Ja sam 73-godišnja eskort dama“, rekla je tokom intervjua. „Nisam ni shvatala da me ljudi smatraju privlačnom sve dok se nisam pridružila sajtu za upoznavanje.“

Od religioznog celibata do novog saznanja

Kerolajn je objasnila da je apstinirala od 17. do 57. godine nakon što je postala „ponovo rođena hrišćanka“, navodeći da je njena crkva strogo naglašavala zabranu seksa van braka. Tokom tog perioda, kaže da se nije osećala nimalo privlačno niti povezano sa svojom ženstvenošću.

Sve se promenilo kada je u kasnim pedesetim počela da koristi sajtove za upoznavanje. Pažnja koju je dobijala od muškaraca bila je pravo otkriće. „To je probudilo interesovanje u meni“, rekla je, ističući kako joj je pažnja drugih pomogla da promeni način na koji vidi sebe.

Ulazak u svet pratnje: Više od samog novca

U svet eskorta ušla je 2017. godine, prvobitno iz finansijskih razloga dok je balansirala između više poslova.

„Nisam zarađivala dovoljno da otplatim hipoteku. Pomislila sam moram da istražim ovu opciju.“

Iako je počelo zbog novca, ubrzo je preraslo u nešto značajnije. Naglasila je da njen posao nije samo seks, već često podrazumeva druženje, odlaske na večere, događaje ili čak putovanja sa klijentima.

Eskort baka Kerolajn Iv Foto: Printscreen This Morning

Mentalno zdravlje i samopouzdanje

Kerolajn je takođe istakla da joj je terapija pomogla da prevaziđe ranije borbe sa depresijom, što je opisala kao transformativno iskustvo. Danas radi pod sopstvenim uslovima i bira kada i s kim želi da se viđa.

„Sada se osećam još privlačnije. Budite ono što jeste... a ako se to ljudima ne dopada, neka produže dalje. Život je prekratak uživajte u njemu“, poručila je Kerolajn.