Žena koja je verovala da je zauvek ostala bez vrednog zlatnog priveska ostala je u šoku kada se on pojavio više od deset godina kasnije, i to na potpuno očiglednom mestu. Svoje neverovatno iskustvo podelila je na društvenoj mreži Threads, gde je njena objava privukla veliku pažnju.

"Ovaj privezak sam izgubila pre više od 10 godina. Upravo sam ga našla nasred tepiha u vešeraju", napisala je 7. aprila uz fotografiju priveska u obliku srca sa ametistom u zlatnom okviru.

Objava je brzo prikupila više od 53.000 lajkova i podstakla hiljade korisnika da podele slične priče o davno izgubljenim predmetima koji su se vratili pod neverovatnim okolnostima.

Izgubljeni privezak pronašla posle 10 godina na podu u vešeraju Foto: Printscreen/Theads/fireandblood069

Neverovatne ispovesti iz komentara

Mnogi su u komentarima istakli koliko ih je pogodio pronalazak nečega za šta su godinama verovali da je zauvek nestalo. Jedan korisnik ispričao je kako je izgubio venčani prsten, koji mu je vraćen godinama kasnije, nakon preseljenja na drugi kontinent.

"Jednom sam izgubio venčani prsten. Preselio sam se u Japan na četiri godine, vratio se u SAD i dok smo se useljavali u našu novu kuću, neko mi je prišao i rekao: "Hej, upravo sam ovo našao na zemlji. Da li je vaše?" Bio je to moj venčani prsten," napisao je on.

Druga korisnica podelila je priču o gubitku dragocene minđuše i neverici kada ju je ponovo ugledala.

"Izgubila sam veliku zlatnu minđušu, alku. Bila je deo prvog i jedinog para pravih zlatnih alki koje sam ikada imala. Bila sam očajna, dugo sam štedela za njih. Jednog dana, dok sam sedela u crkvi, prišao mi je jedan od redara i pitao: "Da li je ovo vaše?" Bila je to moja minđuša. A nisam ih nosila u crkvu onog dana kada sam je izgubila", napisala je.

Izgubljeni privezak pronašla posle 10 godina na podu u vešeraju Foto: Printscreen/Theads/fireandblood069

Neke priče protežu se i kroz generacije. Jedna osoba opisala je kako je porodični izlet doveo do neverovatnog otkrića.

"Moji roditelji su jednom planinarili na mestu koje naša porodica voli da posećuje godinama. Jednog dana moja mama je pronašla srebrnu ogrlicu kako visi na drvetu. ispostavilo se da je to bila ogrlica moje bake koju je izgubila pre više od 20 godina", stoji u komentaru.

Pokušaji racionalnog objašnjenja

Drugi korisnici pokušali su da ponude praktična objašnjenja kako je privezak mogao tako dugo biti neprimećen pre nego što se iznenada pojavio.

"Moja teorija: sve vreme je bio zaglavljen u nekom presavijenom rukavu ili nogavici i ispao je tek nakon pranja", predložio je jedan komentator.

Ipak, mnogi su odlučili da ne traže logično objašnjenje, već da jednostavno prihvate neverovatan trenutak: "Obožavam ovakve priče. Ovaj svet je čaroban".

Pogledajte video: Mačka iz Niša proglašena najlepšom