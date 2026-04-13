Jedan bračni par iz Teksasa doživeo je potpuno nesvakidašnje jutro na Uskrs, kada su morali da pozovu policiju nakon što su otkrili da je nepoznati muškarac zaglavljen u dimnjaku njihove kuće.

Džoni Mičel probudila se oko 00.30 u njihovom domu u Hjustonu, nakon što je njihov pas Eli počeo uporno da laje. Ubrzo je shvatila da nešto nije u redu.

„Pitala sam se šta se dešava, a onda sam čula čudne zvuke. Odjednom se začulo stenjanje koje je dolazilo iz kamina“, ispričala je za lokalni medij.

Probudila je supruga Kurta, koji u prvi mah nije znao o čemu se radi. Pomislio je da je možda neka životinja zalutala u kuću.

„Mislio sam da je rakun ili nešto slično. Kada sam otvorio otvor kamina i pogledao unutra – video sam čoveka koji paniči“, rekao je Kurt.

Ubrzo su na lice mesta stigli vatrogasci, koji su morali da razbiju deo kamina kako bi izvukli zaglavljenog muškarca. On je tokom spasavanja rekao da beži od nečega i da je pokušavao da se sakrije.

„Kada su razbili prednji deo, samo su se pojavili njegovo lice i ramena“, dodao je Kurt.

Osumnjičeni je identifikovan kao 33-godišnji Edvin Leonel Salmeron Granados. Prema dokumentima tužilaštva okruga Haris, uhapšen je oko 1.35 časova i suočava se sa optužbom za provalu u stambeni objekat.

Par veruje da se muškarac popeo preko ograde na krov kuće, a zatim pokušao da se spusti niz dimnjak gde je na kraju i ostao zaglavljen.

„Nikada u životu nisam čula ništa slično. Bilo je potpuno neverovatno“, rekla je Džoni.

Kurt je, s druge strane, imao i praktičnu brigu:

„Samo se nadam da nećemo morati mi da platimo štetu, jer ovo deluje baš skupo.“