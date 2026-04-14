Preljube se otkrivaju na razne načine i na najneočekivanijim mestima, ali jedan takav slučaj izazvao je pravi šok i nevericu na društvenim mrežama. Ovoga puta sve se odigralo na bdenju u Verakruzu u Meksiku, gde su se dve žene suočile u krajnje neobičnim i dramatičnim okolnostima.

Naime, jedna od njih stajala je pored kovčega i u tišini se opraštala od preminulog, šapućući: "Ljubavi, nedostajaćeš mi." Taj intimni i emotivni trenutak nije prošao nezapaženo. Njene reči odmah su probudile sumnju kod druge žene, supruge pokojnika, koja je u tom trenutku posumnjala na najgore.

"Ko si ti?"

Vidno potresena i ogorčena, odmah je prišla nepoznatoj ženi i suočila se s njom pitanjem: "Ko si ti?" Usledio je šokantan odgovor, žena je otkrila da je bila u romantičnoj vezi s preminulim muškarcem. U tom trenutku situacija je izmakla kontroli.

Obe žene su tvrdile da su bile njegove partnerke, a napetost je ubrzo prerasla u otvoreni sukob. Pred zatečenim okupljenima izbila je žestoka svađa koja je u sekundi eskalirala u fizički obračun, i to tik uz mrtvački kovčeg u kom je ležao pokojnik.

Sve je izmaklo kontroli

Dramatični snimak koji se proširio internetom prikazuje trenutak u kom žene nasrću jedna na drugu, dok se poklopac kovčega gotovo ruši pod silinom međusobnog guranja.

Okupljeni su u šoku posmatrali haotičnu scenu, a na kraju je jedan od prisutnih uspeo da razdvoji sukobljene strane i spreči dalju eskalaciju.

Reakcije na ovaj nesvakidašnji događaj preplavile su društvene mreže i ne prestaju da stižu. Dok deo korisnika celu situaciju komentariše s dozom humora i ironije, zbijajući šale na račun bizarnog raspleta, drugi pak ističu kako je reč o neprimerenom i tužnom prizoru.

"Skoro su ga opet ubile", "Nije više mogao da podnese nijednu od njih pa je radije umro", "Tući se zbog mrtve osobe, baš tužno", "Ovo uopšte nije neobično, događa se stalno", "Očito je da pokojnik neće u raj", pisali su.

