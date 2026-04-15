Bezazlen trenutak kupanja u mirnoj vodi za jednu ženu se u sekundi pretvorio u prizor čiste panike, kada je predmet koji je dohvatila iz vode prestao da bude „komad drveta“ i ispostavio se kao – živi aligator.

Snimak ove nesvakidašnje situacije ubrzo je završio na društvenim mrežama, gde je privukao veliku pažnju korisnika i izazvao brojne reakcije.

Mirno kupanje prekinuo šokantan susret

Na viralnom snimku vidi se žena koja opušteno boravi u vodi, ne sluteći da tik pored nje pluta opasna životinja. U jednom trenutku ona pruža ruku i podiže ono za šta je verovala da je običan komad drveta koji pluta po površini.

Međutim, već u sledećem trenutku shvata da u rukama drži mladog aligatora, zbog čega panično vrišti i instinktivno reaguje.

U panici bacila životinju i pobegla ka obali

Prestravljena žena odmah baca životinju što dalje od sebe, a potom velikom brzinom kreće ka obali, pokušavajući da se udalji iz vode.

Upravo taj trenutak iznenađenja i straha najviše je privukao pažnju gledalaca, pa je snimak vrlo brzo postao viralan.

Prema navodima, veruje se da je u pitanju obični kajman (Caiman crocodilus), vrsta iz porodice aligatora.

Snimak pregledan više od 250.000 puta

Kako navodi sajt Creatorzine.com, video je prikupio više od 250.000 pregleda, uz veliki broj komentara na društvenim mrežama.

Reakcije korisnika bile su podeljene — dok su jedni ostali u šoku zbog onoga što su videli, drugi su čitavu situaciju propratili humorom.

Jedan korisnik je napisao: „Šta tvoja mama radi nedeljom popodne? Lovi aligatore golim rukama.“

Drugi je kratko poručio: „Najgora noćna mora“.

Stručnjaci upozoravaju: Opasni reptili lako se stope sa okolinom

Stručnjaci upozoravaju da krokodili i kajmani imaju izuzetnu sposobnost kamuflaže. Često mirno plutaju po površini vode kako bi regulisali telesnu temperaturu, zbog čega na prvi pogled mogu da liče na granje ili komade drveta.

Zbog toga su vlasti uputile ozbiljno upozorenje građanima i turistima, poručivši: „Ako izgleda kao balvan u laguni, pretpostavite da ima zube.“

Gde žive kajmani i krokodili

Obični kajmani rasprostranjeni su u južnim delovima Meksika, dok moreletovi i američki krokodili naseljavaju priobalna i slatkovodna područja.

Ove životinje najčešće borave u sporim i ustajalim vodama, gde iznad površine ostaju vidljivi samo oči i njuška, što ih čini još teže uočljivim.

