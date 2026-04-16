Na društvenim mrežama širi se viralna poruka lekara, koja je navodno postavljena u jednoj hrvatskoj ambulanti. Ova poruka, namenjena pacijentima koji sami sebi postavljaju dijagnoze zahvaljujući Guglu, izazvala je smeh kod mnogih korisnika.

– Mole se pacijenti koji su već pronašli dijagnozu na Guglu da drugo mišljenje ne traže kod nas, nego na Jahuu! – piše na oglasoj tabli u ambulanti.

Ova poruka, koliko god bila šaljiva, ukazuje na problem davanja dijagnoza samom sebi u doba interneta. Osim ove zabavne poruke, na oglasnoj tabli u ambulanti osvanulo je i “deset zlatnih pravila”, koja važe za sve pacijente.

Ova pravila, iako napisana s dozom humora, imaju dublju poruku o važnosti poštovanja i razumevanja između pacijenata i lekara.

Evo koja su to pravila:

1. “U ovoj ambulanti ja sam doktor, a vi ste pacijent.”

2. “Ambulanta nije prodavnica mešovite robe, jer da jeste onda bi računar bio kasa a ja bih bio trgovac.”

3. “Ako već ulazite preko reda uz uzvik ‘meni treba samo’, onda tu ne spada još i merenje pritiska, recept za babu, osip koji traje 6 meseci ali se baš sada ne vidi."

4. “Ako kažete da ste došli da izmerite pritisak, onda ga izmerite, što mene gnjavite."

5. “Čekaonica nije mesto za druženja, već za čekanje, što se može zaključiti iz njenog naziva."

6. “Sumamed nije preparat na bazi meda.”

7. “Ako vam je komšinica Mara preporučila tablete za reumu, neka vam odmah napiše recept.”

8. “Ako nakon kucanja čujete iz ordinacije ‘samo malo’, to ne znači da treba da nastavite da kucate, već da pričekate."

9. “Ako ste stariji od 90 godina, a imate malih problema sa škljocanjem kolena, to je normalno. U stvari nije normalno, jer u tim godinama sve treba da vam škljoca."

10. “Kada posle radnog vremena više nema nikoga u ambulanti, nemojte se nervirati. Pričekajte, doći će neko sigurno."

U svetu gde se informacije brzo šire i gde je lako pronaći dijagnoze na internetu, važno je naglasiti vrednost stručnosti i zajedničkog rada u postizanju najboljih zdravstvenih rezultata.

Jer, Dr Internet i Dr Gugl ipak nisu lekari koji su završili medicinski fakultet već skup informacija na internetu, pa je zato bitno da se ipak obratite pravim lekarima.

