svi se pitaju od čega je čovek

Slušaj vest

Jedan jutjuber srknuo je supstancu koja je odgovorna za stotine smrtnih slučajeva svake godine i pritom jedva trepnuo, ostavljajući korisnike interneta u potpunom šoku. Podrazumeva se da ovde stoji upozorenje: ne pokušavajte ono što profesionalni američki hemičar sa kanala Najl Blu radi na svom YouTube kanalu.

Hemičar koji pomera granice

Od pravljenja "drveta otpornog na metke" do nošenja prsluka od volframa, Najl koristi svoju diplomu iz biohemije na neočekivane načine, uglavnom kako bi edukovao publiku na zanimljiv način. Međutim, tokom videa koji je nastao kao nastavak njegovih pokušaja da napravi pivo sa visokim procentom alkohola (u čemu je uspeo, dostigavši 93 procenta), Najl je ponovo izvadio mešavinu etanola i baze za pivo. Ali umesto da pomeša sastojke, on je otvorio flašu i odmah uzeo gutljaj čiste materije.

Ovaj kadar naterao je jednog komentatora da napiše: "Zaista sam zatečen kada vidim profesionalnog hemičara kako otvara flašu hemikalija i ne pokazuje nikakav otpor nagonu da je pomiriše direktno sa izvora."

Degustacija uprkos upozorenjima

Nakon što je gledaocima pokazao flašu, na kojoj se čudno nalaze oznake "halal" i "košer" pored jasnih upozorenja da nije za ljudsku upotrebu, Najl je brzo stavio punu kašiku u usta. Rekao je da je proba kako bi postavio osnovu onoga sa čim radi, verovatno za svoj recept za "super pivo".

Možete zamisliti kakvog je ukusa etanol ako ste ikada popili jaku votku ili domaću rakiju. On jednostavno peče. Ipak, Najl se samo nekoliko puta nakašljao pre nego što je u kameru rekao da je "prilično dobro", mada se kasnije požalio na peckanje u grlu. Na sreću, nije popio više, jer tečnosti poput etanola mogu izazvati haos u organizmu.

Najl Blu srknuo 100% alkohol Foto: Printscreen/YouTube/NileBlue

Opasnosti od trovanja alkoholom

Prema podacima organizacije "Drink Aware", trovanje alkoholom izazvalo je 558 smrtnih slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) tokom 2023. godine. Pošto je etanol bukvalno 100-procentni alkohol, bezbedno je pretpostaviti da bi veoma mala količina mogla da otruje vaš sistem. Ispod videa, ljudi su ostali zbunjeni, a jedna osoba je primetila: "'Najčistiji etanol koji sam ikada probao' - on ima sa čime da uporedi", drugi se šalio: "100% etanol, otvara flašu - nije više 100%."

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), simptomi trovanja alkoholom mogu izgledati kao pijanstvo, poput nerazgovetnog govora, gubitka svesti ili povraćanja. Međutim, teška trovanja mogu dovesti do opasnih znakova kao što su napadi, otežano disanje i smrt. Britanska vlada upozorava da unošenje etanola može izazvati promene raspoloženja, usporeno vreme reakcije, mučninu, a u najgorim slučajevima i oštećenje jetre i srčane probleme.

