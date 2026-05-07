Žena koja je nakon skoro dve godine pauze otišla na prvi dejt ostala je zatečena porukom koju je naknadno dobila od muškarca sa kojim je izašla. Njegov zahtev od deset reči uništio joj je svaku želju za daljim izlascima.

Nemačka tiktokerka Hejli Lena nedavno je podelila svoje katastrofalno iskustvo, a mnogi nisu mogli da veruju bezobrazluku muškarca sa kojim se našla. Ispričala je kako joj je susret sa četrdesetjednogodišnjakom, koji je uključivao posetu muzeju, u početku delovao sjajno. Međutim, sve je krenulo po zlu nakon što se izlazak završio.

Novac za ulaznicu, molim

Hejli je objasnila da joj je muškarac, koji je sam isplanirao ceo sastanak, dva dana kasnije poslao poruku. Prvo je napisao da mu se njihov susret svideo, a onda je usledio zahtev koji ju je potpuno ohladio. Poslao joj je poruku: "Možeš li mi preko PayPal-a poslati novac za svoju ulaznicu?"

Hejli Lena o lošem iskustvu sa dejta

Hejli je rekla da joj je zahtev da plati svoj deo, pogotovo zato što je on sve organizovao i nije unapred spomenuo da očekuje povrat novca, ostavio gorak ukus u ustima. Sada razmišlja o tome da se opet povuče u sebe jer joj se svet upoznavanja čini previše "čudnim".

"Jesam li pogrešila što sam ga blokirala? Ovo je bio moj prvi povratak na scenu nakon dugo vremena, ozbiljno. Moj prvi "prvi sastanak" u skoro dve godine. Vratiću se u svoj oklop, napolju je postalo prečudno", napisala je uz video.

Podeljene reakcije u komentarima

Komentari ispod njene objave bili su podeljeni. Dok su jedni smatrali da je deljenje troškova na prvom sastanku, bilo da je reč o večeri ili poseti muzeju, sasvim normalno, drugi su naglašavali da se o tome treba dogovoriti unapred, a ne naknadno tražiti novac.

"Uvek delim troškove na sastancima. To je normalno", napisala je jedna osoba. No, druga je imala drugačije mišljenje: "Ljudi, sasvim je u redu podeliti trošak, ali to se mora iskomunicirati pre sastanka. Ne može se nametati naknadno".

Treća osoba je kratko prokomentarisala: "Ovo je čisto nepoštovanje". Neki su takođe istakli da je muškarac, ako već nije želeo da plati njenu ulaznicu, jednostavno mogao na ulazu u muzej da pusti nju da je sama kupi. Javili su se i drugi sa svojim lošim iskustvima: "Jednom sam se unapred dogovorila da ću platiti svoju ulaznicu za zoološki vrt. Kad smo stigli na ulaz, on me je pustio da platim, a zatim je izvukao kupon "2 za 1" i ušao besplatno", napisala je jedna korisnica.

