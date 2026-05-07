Jedna žena je uhapšena nakon što je navodno nožem napala frizera nezadovoljna svojim izgledom. Lais Gabrijela Barbosa da Kunja pobesnela je u salonu u Sao Paulu u Brazilu, zbog rezultata tretmana izvlačenja pramenova i teksturiranja kose.

Snimci sa nadzornih kamera prikazuju 27-godišnju devojku kako stoji iznad stiliste Eduarda Ferarija dok je on radio na drugom klijentu. Dok mu je on bio okrenut leđima, ona je izvukla nož iz torbe i ubola ga u predelu između lopatica.

Dvojica muškaraca su odmah reagovala i savladala Da Kunju, dok se šokirani Ferari okrenuo i, shvativši šta se dogodilo, u panici potrčao ka izlazu. Drugi snimak prikazuje kako radnici obezbeđenja drže Da Kunju, dok joj prilaze drugi frizeri i udaraju je.

Hronologija spora: Od zadovoljstva do pretnji smrću

Iako se napad dogodio ove nedelje, spor datira još od pre mesec dana kada je Da Kunja posetila salon.

7. april: Zaposleni navode da je izgledala zadovoljno nakon termina, pa se čak i hvalila frizurom na društvenim mrežama.

Nekoliko dana kasnije: Počela je da šalje žalbe salonu, zahtevajući povraćaj novca i navodno preteći da želi da „zapali“ 29-godišnjeg stilistu Ferarija.

Da Kunji je rečeno da povraćaja novca neće biti jer je postupak urađen „kako je dogovoreno“, ali žalbe su se nastavile.

Na internetu je tvrdila da zbog tretmana izgleda kao lik iz stripa Džimi Fajv (Jimmy Five), u Brazilu poznat kao Sebolinja (Cebolinha). U jednom video-snimku je izjavila:

„Uzeo je moju kosu i samo je iskasapio makazama za tanjenje. Kao što vidite, moje šiške izgledaju kao Sebolinjine.“

Napad u salonu

Kada se u utorak nenajavljeno pojavila u salonu, zahtevala je hitno rešenje. Trenutak pre ubadanja, pozvan je domar zgrade da je udalji jer je pravila nered. Zaposleni su kasnije rekli policiji da je Da Kunja vikala da će Ferari „umreti na ovaj ili onaj način“ ako joj se ne vrati novac, a navodno je pretila i da će unajmiti plaćenog ubicu.

Izveštaji navode da je priznala napad, kao i da je pre incidenta upućivala homofobične uvrede frizeru.

Reakcija žrtve i dalji koraci

Eduardo Ferari se kasnije oglasio saopštenjem:

„Naš pravni tim pažljivo prati slučaj jer je policija incident klasifikovala kao lakši napad. Ne možemo normalizovati niti ćutati o ovakvim situacijama. Pokušaj ubistva je izuzetno ozbiljan zločin i tako se mora tretirati.“

Takođe je najavio potpunu reviziju bezbednosnih mera, uključujući i potragu za novim poslovnim prostorom sa boljom zaštitom kako bi se osigurala bezbednost tima. Ferari je nakon napada pregledan, a utvrđeno je da je rana, srećom, bila površinska.