Bibi Bugati je ifluenserka koja je odrasla kao veliki fan lutke Barbi. Oduvek je želela da postigne savršen izgled za sebe. Kao rezultat toga, imala je bezbroj operacija, uključujući filere, botoks, implantate u grudima, liposukciju, dva brazilska podizanja zadnjice, rinoplastiku i još mnogo toga.

-Potrošila sam skoro 200.000 evra u poslednje tri godine na sve svoje operacije. Za svoj 27. rođendan, potrošila sam 50.000 evra na nove grudi i novo lice - rekla je u jednom intervju piše The Sun.

Prekinula svaki kontakt sa porodicom

Nakon što se preselila u Dubai iz Holandije prekinula je svaki kontakt sa svojim prijateljima i većinom njene porodice kod kuće jer se nisu slagali sa njenim životnim izborima.

- Svi moji prijatelji su se svađali sa mnom, bili su ljubomorni na mene. Tako da sam blokirala sve svoje prijatelje iz Holandije - objasnila je Bibi.

- Ljudi u Holandiji me nisu prihvatili zbog toga kako izgledam. Izgledaju veoma dosadno i brzo procenjuju kako izgledate. Još uvek imam kontakt sa svojom porodicom, prihvataju me samo najbliži, ali moja druga porodica me ne prihvata i više ih ne viđam. Moji roditelji to ne prihvataju, pa mi je jako teško. Ne želim da se uklopim. Ne želim da budem jednostavna kao svi. Ne slušam nikoga. Želim da radim ono što me čini srećnim - objasnila je ona.

Tokom jedne operacije, ona je skoro umrla, ali to je nije odvratilo.

- Mislim da je veće bolje, radim šta hoću. Moj izgled je kao ekstremni izgled Barbi lutke i malo podseća na Kim Kardašijan. Želim da izgledam još ekstremnije - zaključila je.

