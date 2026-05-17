Slušaj vest

Bibi Bugati je ifluenserka koja je odrasla kao veliki fan lutke Barbi. Oduvek je želela da postigne savršen izgled za sebe. Kao rezultat toga, imala je bezbroj operacija, uključujući filere, botoks, implantate u grudima, liposukciju, dva brazilska podizanja zadnjice, rinoplastiku i još mnogo toga.

-Potrošila sam skoro 200.000 evra u poslednje tri godine na sve svoje operacije. Za svoj 27. rođendan, potrošila sam 50.000 evra na nove grudi i novo lice - rekla je u jednom intervju piše The Sun.

Prekinula svaki kontakt sa porodicom
Nakon što se preselila u Dubai iz Holandije prekinula je svaki kontakt sa svojim prijateljima i većinom njene porodice kod kuće jer se nisu slagali sa njenim životnim izborima.

- Svi moji prijatelji su se svađali sa mnom, bili su ljubomorni na mene. Tako da sam blokirala sve svoje prijatelje iz Holandije - objasnila je Bibi.

- Ljudi u Holandiji me nisu prihvatili zbog toga kako izgledam. Izgledaju veoma dosadno i brzo procenjuju kako izgledate. Još uvek imam kontakt sa svojom porodicom, prihvataju me samo najbliži, ali moja druga porodica me ne prihvata i više ih ne viđam. Moji roditelji to ne prihvataju, pa mi je jako teško. Ne želim da se uklopim. Ne želim da budem jednostavna kao svi. Ne slušam nikoga. Želim da radim ono što me čini srećnim - objasnila je ona.

 Tokom jedne operacije, ona je skoro umrla, ali to je nije odvratilo.

- Mislim da je veće bolje, radim šta hoću. Moj izgled je kao ekstremni izgled Barbi lutke i malo podseća na Kim Kardašijan. Želim da izgledam još ekstremnije - zaključila je.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustitePop kulturaBila je simbol lepote, a onda se navukla na plastične operacije: Prvi put otišla pod nož s 32, a ovako je izgledala u mladosti
profimedia-0832177164.jpg
Pop kulturaKraljica bikinija otkrila zbog koje plastične operacije će zauvek žaliti: "Nije da mi je bila potrebna"
Bruks Nejder izvadila filere
ŽivotUmro "Kralj usana": Uložio 150.000 dolara da liči na Kim Kardašijan
Džordan Džejms Park, Kralj usana
Pop kulturaStarleta koja se uništila plastičnim operacijama trudna po šesti put: Udala se za biznismena iz Dubaija, pa javno napala njegovu bivšu ženu
kejti-prajs-profimedia0897083576.jpg

 VIDEO: Roditelji od dece prave estradne zvezde: 

05:04
"Majke ih teraju na to!" Bizaran trend stigao u Srbiju: Od dece prave estradne zvezde, za 18. rođendan traže plastične operacije! Izvor: kurir televizija