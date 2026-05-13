Internet je odavno dokazao da se može unovčiti gotovo sve, od bjuti rutine do čišćenja stana, pa ni sadržaj sa stopalima nije izuzetak. Ovakve fotografije i video-snimci stopala već godinama imaju svoju publiku, svoje cene i kreatorke koje od toga prave ozbiljan posao.



Tema se često spominje u šali, najčešće kao navodno najlakši mogući način dodatne zarade. No, oni koji se time zaista bave tvrde da novac ne dolazi sam od sebe i da iza nekoliko sekundi videa stoji mnogo više posla nego što se na prvi pogled čini. Treba znati snimiti sadržaj, komunicirati sa kupcima, dogovarati posebne porudžbine, uređivati materijal i postaviti granice.

Upravo se time pozabavio Cosmopolitan, koji je razgovarao sa kreatorkama sadržaja sa stopalima i pitao ih koliko se na tome zapravo može zaraditi. Za profesionalce u tom poslu reč je o stvarnom izvoru prihoda koji, kao i drugi oblici rada u industriji 18+ sadržaja, nije nimalo jednostavan.

Nije dovoljno samo snimiti stopala

"Potrebno je mnogo vremena i posvećenosti da bi se moglo živeti od svojih stopala", kaže kreatorka sadržaja za OnlyFans Kiara Skaj, dodajući da su joj cene znatno porasle otkako je 2016. počela da prodaje takav sadržaj. Danas njeni video-zapisi koštaju od 120 dolara naviše.

Tara Lin Foks: 5 do 100 dolara po fotografiji

"Jedna fotografija može koštati od 5 do 100 dolara, zavisno od toga da li je reč o prilagođenoj porudžbini ili se šalje većem broju ljudi. Obično volim da šaljem setove od pet fotografija za 15 dolara", kaže Tara Lin Foks.

Sofija Vest: 1000 dolara po osobi za erotski set

"Set fotografija sa drugom ženom prodala sam za 1000 dolara po osobi. Bio je to erotski set u kojem mi ona masira i ljubi stopala, i još mnogo toga. Volim da radim i fotografije prema interesima kupca. Jedan od mojih klijenata veliki je zaljubljenik u automobile pa sam snimila nekoliko fotografija stopala u Poršeu iz 1957. godine. Dodatni trud mu se jako svideo i dao mi je napojnicu od 500 dolara", ispričala je Sofija Vest.

(Kurir.rs/Index)