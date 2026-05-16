Odmor na Filipinima se pretvorio u neočekivano uzbudljiv, ali i zastrašujuć trenutak za gosta luksuznog odmarališta u opštini Don Salvador Benedikto. Bizaran incident je postao viralan zahvaljujući snimku koji je objavljen na platformi Kamera One, a zatim i na drugim društvenim mrežama.

"Nezvani gost"

Sve se dogodilo 5. maja, kada je turista D. Teodoso primetio nešto neobično u toaletu sobe. Nije želeo da rizikuje, pa je pozvao osoblje, prenosi Bild. Na objavljenim snimcima vidi se kako radnik odmarališta koristi štap da proveri šta se dešava s “nezvanim gostom” u WC šolji.

Tada postaje jasno da je reč o filipinskoj kobri (Naja philippinensis)!

Zmija vraćena u prirodu

Ova vrsta je otrovna, a stručnjaci upozoravaju da je važno ne približavati se i imati kontakt sa ovakvim stvorenjima bez odgovarajuće obuke, jer su njihovi ujedi potencijalno opasni po život. Turista je kasnije izjavio da je osoblje hotela uspelo da ukloni zmiju i pusti je u obližnju šumu, daleko od ugostiteljskog kompleksa. Filipinska kobra se sreće u različitim delovima jugoistočne Azije, a ovaj incident još jednom podseća koliko priroda može biti nepredvidiva - čak i na turističkim lokacijama.

