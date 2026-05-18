Nesvakidašnja ispovest jednog korisnika TikToka postala je viralna nakon što je otkrio da prethodna vlasnica njegove nekretnine, ni pola decenije nakon kupoprodaje, ne prestaje da upada na njegov posed. Prema njegovim rečima, žena redovno obilazi baštu kako bi nadgledala rastinje, a vrhunac apsurda dogodio se kada ju je zatekao kako kopa po njegovom dvorištu.

Pet godina neželjenih poseta

Vlasnik profila pod nazivom "VoiceAndVigor" objasnio je svojim pratiocima da je kuću pazario pre pet godina, ali da se prethodna stanarka očigledno emotivno nikada nije iselila.

"Uvek je bila veoma zabrinuta za dvorište... naše dvorište", prokomentarisao je on uz smeh u svom video-snimku.

Žena se godinama pojavljivala nenajavljena, proveravala stanje biljaka, pa čak i opominjala novog gazdu da ne zaboravlja na zalivanje. Ipak, situacija je prerasla u pravi skandal kada ju je spazio sa lopatom u rukama. Iako je u prvi mah samo posmatrao, ubrzo je shvatio da je jedna sadnica jednostavno iskopana i odneta.

"Dogodila se krađa biljke. Koga sad da zovem?", našalio se autor snimka dok je snimao prazno mesto u zemlji.

Podeljena mišljenja na internetu

Dok je vlasniku čitava situacija komična, pratioci na društvenim mrežama su ostali zatečeni. Dok su jedni savetovali hitno prijavljivanje policiji zbog neovlašćenog upada na posed, drugi su pokušali da opravdaju ženu njenom prevelikom ljubavlju prema bašti koju je godinama negovala.

"Očigledno je veoma vezana za te biljke", glasio je jedan od komentara podrške bivšoj vlasnici.

S druge strane, mnogi su istakli da je takvo ponašanje nedopustivo i da je biljke, ako su joj toliko značile, trebalo da presadi pre nego što je predala ključeve novom vlasniku.

Kupio kuću pre 5 godina, bivša vlasnica i dalje dolazi Foto: Printscreen/TikTok/voiceandvigor

Pravna strana i komični obrt

Čitava drama dobila je i nastavak u drugom video-prilogu, gde je muškarac snimio sebe kako "vraća ukradeno" - trčeći kroz dvorište sa biljkom u rukama, simulirajući bekstvo. Iako ostaje sumnja da li je reč o autentičnom događaju ili o dobro osmišljenom skeču za prikupljanje pregleda, reakcije se ne smiruju.

Pravno posmatrano, situacija ne ostavlja prostor za dilemu: onog trenutka kada se nekretnina proda, novi vlasnik polaže pravo na zemljište i sve što je na njemu posađeno. Ipak, ova priča je podsetnik da uz kuću ponekad možete dobiti i "nasleđe" u vidu veoma upornih i neobičnih prethodnih stanara.

