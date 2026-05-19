Mlada Bugarka Andrea Ivanova smatra se ponosnom vlasnicom najvećih usana na svetu, a osporiti ovu njenu titulu zaista je teško s obzirom na to kako danas izgleda.

Za samo nekoliko godina ova devojka je uradila više od trideset injekcija filera, potrošila više od dvadeset hiljada funti i pretvorila svoje usne u prizor kakav svet do sada definitivno nije video. Ipak, ono što najviše frapira u celoj ovoj neobičnoj priči jeste činjenica da ona uopšte ne planira da se zaustavi na ovome.

Andrea je rođena 1997. godine u Sofiji i sve do svoje dvadeset i druge godine ničim se nije posebno izdvajala. Studirala je nemačku filologiju na najstarijem univerzitetu u zemlji i verovatno je više razmišljala o jezicima nego o sopstvenom izgledu.

Andrea Ivanova Foto: printscreen/instagram/andrea88476

Međutim, kada je 2018. godine prvi put posetila kliniku, nije planirala nikakve radikalne intervencije, već je samo želela da postane malo zanimljivija i da se izdvoji iz mase. Prva injekcija bila je samo početak njenog dugog puta, pa je tako do kraja 2019. godine već imala petnaest procedura iza sebe na koje je potrošila više od dve hiljade dolara.

Kako je vreme prolazilo, svakog Božića je sebi poklanjala po jednu novu estetsku intervenciju, a njene usne postale su čak četiri puta veće u odnosu na prirodni oblik.

Lekari odbijaju intervencije

Medicinski stručnjaci je već dugo upozoravaju da bi dalje procedure mogle dovesti do nekroze tkiva, pa joj pojedine klinike uveliko odbijaju tretmane uz obrazloženje da su njene usne fizički dostigle granicu bezbednosti. Ona i sama priznaje da ima velikih poteškoća sa hranom, te da joj usne, kada oteknu posle tretmana, gotovo potpuno blokiraju nozdrve.

Uprkos strogom protivljenju njenog izabranog lekara, Andrea je tokom 2024. godine uradila čak šest kozmetičkih procedura u samo jednom danu. Neverovatna situacija dogodila se u julu 2025. godine kada je odgrizla čokoladicu i polomila zub.

Dvojica stomatologa su odbila da je prime jer su joj usne bile prevelike da bi bezbedno sproveli lečenje, što je ona javno nazvala diskriminacijom, a njen zub je na kraju ostao neizlečen.

Njena porodica i prijatelji su ozbiljno zabrinuti za njeno zdravlje, ali ona na to reaguje potpuno smireno, ističući da je to isključivo njeno telo i da je tuđe mišljenje uopšte ne zanima.

Komplikovan ljubavni život

Kada je u pitanju njen ljubavni život, situacija je prilično komplikovana. Andrea iskreno priznaje da je pronaći partnera sa najvećim usnama izuzetno teško, jer nije svaki muškarac spreman za vezu sa ženom koja neprestano privlači poglede prolaznika.

Ipak, deo obožavalaca pronalazi je na društvenim mrežama, pa joj pojedinci nude da joj plate procedure ili je pozivaju na putovanja. Ona je čak uspela i da unovči svoj neobični izgled, pa je tako jednom prilikom organizovala pravu aukciju poljubaca pod imenom za Božić.

Andrea Ivanova pre estetskih korekcija Foto: Printscreen/Facebook/SeshHeads

Međutim, ekstremno velike usne su za nju samo početak, jer je u međuvremenu povećala grudi na 1.200 kubika silikona, a uradila je i operacije brade i jagodica. Njen sledeći cilj je da ima najveće obraze na svetu, iako ni sama više ne zna koliko tačno filera ima u svom licu.

Na brojne kritike javnosti ova devojka reaguje bez suvišnih emocija, vodi se svojim ličnim shvatanjem lepote.

