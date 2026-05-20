Slušaj vest

Pevačica koju danas svi znaju kao Šer, rođena je kao Šerilin Sarkisijan Lapjer u kalifornijskom gradiću El Sentro, 20. maja 1946. godine. Detinjstvo joj je bilo sve samo ne lako - otac, kamiondžija jermenskog porekla, nije mogao da se izbori sa porocima, te je napustio Šer i njenu majku kada je imala samo 10 meseci.

Nažalost, i majka pevačice imala je probleme - udavala se i razvodila više puta zbog čega su se stalno selile. Sve to uticalo je na Šer. Novca nikad nije bilo mnogo, a pevačica se prisećala da je stavljala gumice na cipele da se ne bi raspale. U jednom teškom periodu, majka ju je čak ostavila u sirotištu na nekoliko nedelja.

1/7 Vidi galeriju Šer Foto: Marcello Salustri / Zuma Press / Profimedia, KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Susret koji joj je promenio život

Ipak, Šer je znala da će uspeti - sa 16 je prestala sa školom i krenula je na privatne časove glume. Napustila je majku i s drugaricom ponovo počela da živi u Los Anđelesu.

Da bi se izdržavala, igrala je u holivudskim klubovima i koristila priliku da se upozna sa izvođačima, menadžerima i agentima. Nije zazirala da priđe bilo kome za koga je smatrala kako bi mogao da joj pomogne da stigne do kontakta ili neke audicije.

Već s nepunih 17 godina došlo je do susreta koji je u velikoj meri obeležio njenu karijeru, ali i život. U novembru 1962, Šer je srela izvođača Sonija. Salvatore Bono bio je muzičar, tonski snimatelj i pomoćnik poznatog holivudskog producenta Fila Spektora.

Njih dvoje upoznali su se u jednom losanđeleskom kafeu, a ono što je počelo kao lepo druženje, ubrzo je preraslo u brak. Zahvaljujući Soniju, Šer je pevala prateće vokale na nekoliko Spektorovih pesama. Osim bračnog zajedništva, par je ubrzo odlučio da postane i muzički duo. Nazivaju se jednostavno Soni i Šer i 1965. godine izbacuju dva hit singla.

Postali su zvezde muzičke scene sedamdesetih, a potom su igrali i u filmu "Česiti" po kom su dali ime ćerki koja je kasnije promenila pol u Beogradu.

Šer sa sinom čez Bonom Foto: Gregg DeGuire/JanuaryImages/Shut / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na vrhuncu popularnosti, početkom sedamdesetih, oprobali su se i u televizijskom poslu. Sat komedije sa Sonijem i Šer bio je uspešan specijal koji je izdržao čak tri sezone i u kome su voditelji zabavljali publiku skečevima i muzikom.

Međutim, sredinom sedamdesetih bilo je jasno da u njihovom odnosu nije sve "med i mleko". Usledio je razvod, a Šer je kasnije govorila da joj je Soni bio kao "otac kog se plašila".

Rastanak Soni i Šer bio je mučan. Proveli su dosta vremena na sudu zbog finansija, ali i starateljstva nad ćerkom, koje je na kraju pripalo Šer.

U godinama koje slede Šer je imala više turbulentnih odnosa. Udala se za rok muzičara Grega Almana, od kog je htela da se razvede samo nedelju dana kasnije zbog poroka. Ipak, palo je pomirenje, a naredne godine dobijaju i sina Elajdžu Blua.

Brak se okončao nakon dve godine, a krah odnosa pratio je i neuspeh albuma. Šer, uprkos željama da postane rok zvezda, menja pravac, i prilagođava se disko kulturi, a upravo je hit "Take Me Home" vraća na vrh muzičkih lista.

Turbulentan ljubavni život

Bila je u emotivnim vezama s glumcima Valom Kilmerom, Tomom Kruzom, Erikom Stolcom, filmskim producentom Džošom Donenom, gitaristom Bon Džovija Rikijem Samborom, ali i osamnaestogodišnjim pekarom Robom Kamiletijem, s kojim je imala trogodišnju romansu.

1/4 Vidi galeriju Šer i Val Kilmer Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Koliko je turbulentan bio njen ljubavni život saznalo se kada je pevačica objavila memoare. Kako je otkrila, osuđeni ubica Fil Spektor predložio je da imaju odnose kada je imala samo 15 godina. Međutim, uspela je da ga otkači rečima da "pristaje, ali samo za novac".

Iz osvete prvom dečku izgubila je nevinost sa samo 14, a u knjizi je prvi put otkrila i stravične detalje braka sa Sonijem - tokom braka sa njim imala je tri pobačaja, Soni ju je redovno varao, a takođe ju je i manipulisao. Šer je bilo zabranjeno da komunicira sa prijateljima, pa čak i da koristi svoj omiljeni parfem.

Proglašavali su je se*s-simbolom, a u eri kada su moralni standardni medijskih urednika još uvek bili striktni, Šer se borila da njen dekolte i go stomak ne podlegnu cenzuri.

Šer sa sinom Foto: Carl Timpone/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do dana današnjeg ostala je slobodnog duha, a iako joj često zameraju odnos sa decom, plastične operacije, te vezu sa četiri decenije mlađim, Šer se ne obazire i živi život onako kako misli da treba.

VIDEO: Neda Ukraden oštro o pevačicama koje pevaju njene pesme