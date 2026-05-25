Slušaj vest

Milica Milša je danas jedno od najpoznatijih televizijskih lica u Srbiji, ali ime po kojem je publika decenijama prepoznaje zapravo nije njeno pravo prezime. Iza umetničkog imena koje je postalo njen zaštitni znak krije se porodična priča, majčin nadimak i prezime koje pripada jednoj od važnih srpskih književnih porodica.

Milica Milsa Foto: Milica Milsa/Instagram

Glumica je rođena kao Milica Isaković, a kasnije je publici postala poznata kao Milica Milša.Njeno pravo ime je Milica Isaković Jokanović. Nadimak Milša koji joj je dala majka vremenom je prerastao u umetničko ime, toliko prepoznatljivo da danas mnogi i ne znaju da se iza njega krije ćerka čuvenog pisca Antonija Isakovića i književnice Leposave Isaković Milanin.

Nadimak koji je postao javni identitet

Polgedajte u galeriji fotografije Milice Milše i njenog supruga Žarka Jokanovića:

1/6 Vidi galeriju Milica Milša i Žarko Jokanović Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagam

Milša nije prezime koje je Milica nasledila, već ime koje je ponela iz porodice. Majka Leposava joj je, prema ranijim medijskim navodima, dala taj nadimak još u detinjstvu, a glumica ga je kasnije prihvatila kao deo svog umetničkog potpisa.

Ćerka Antonija Isakovića

Miličin otac bio je Antonije Isaković, jedan od značajnih srpskih pisaca, scenarista i akademika. Njegovo ime duboko je upisano u srpsku književnost, a njegova dela ostala su deo kulturnog pamćenja.

Antonije i Leposava Isaković, roditelji Milice Milše Foto: Priatna Arhiva

Isaković je napisao pripovetku „Kašika” još kao mlad autor, a kasnije su usledila dela kao što su „Velika deca”, „Paprat i vatra”, „Tren”, „Gospodar i sluge” i druga. Neka njegova dela su ekranizovana, dok je „Kašika” ušla i u školsko gradivo, zbog čega su se generacije učenika susretale sa njegovim pisanjem.

Bio je i potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, što dodatno govori o mestu koje je imao u književnom i javnom životu.

Antonije Isaković i Leposava Milanin Isaković venačnje Foto: Priatna Arhiva

I majka je ostavila umetnički trag

Miličina majka Leposava Isaković Milanin takođe je pripadala svetu umetnosti. Bavila se pisanjem, arhitekturom i slikarstvom, ali je najdublji trag ostavila u književnosti.

Antonije Isaković i Leposava Milanin Foto: Priatna Arhiva

Njeno najpoznatije delo, roman „Život i ono drugo”, objavljen je 2012. godine. Roman prati sudbinu jedne porodice kojoj je u bombardovanju Beograda 1941. godine uništen dom, nakon čega odlaze u Hrvatsku. Kroz tu porodičnu priču otvara se i bolna tema stradanja dece u NDH.

Video: Milica Milša o snimanju nove serije