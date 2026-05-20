Vojin Ćetkovićnije krio emocije nakon gostovanja u Beranama sa predstavom "Noć bogova" u režiji Marka Manojlovića, gradu u kojem je, kako je rekao, prvi put igrao pred tamošnjom publikom. Poznati glumac dočekan je punom salom i toplom reakcijom gledalaca, a posle predstave govorio je o pozorištu, poreklu i utisku koji je na njega ostavilo gostoprimstvo ljudi iz ovog dela Crne Gore.

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Marko Karović

Za Ćetkovića, koji u karijeri ima niz velikih pozorišnih, televizijskih i filmskih uloga, ovo gostovanje očigledno nije bilo samo još jedno izvođenje. U razgovoru za „Berane online” istakao je da ga je posebno obradovalo to što je sala bila ispunjena, jer publika koja dolazi u pozorište mnogo govori o jednom gradu.

„Puna sala je uvek dobra vest”

Glumac je priznao da je prvi put nastupao u Beranama, ali je po reakciji publike zaključio da taj grad ima razvijen pozorišni ukus i naviku da prati kvalitetan program.

- Bila je puna sala, to je uvek dobra vest. Prvi put igram u Beranama, ali bile su dobre reakcije, što govori o tome da je publika naviknuta da gleda kvalitetno pozorište - rekao je Vojin Ćetković.

O poreklu govori kratko, ali sa ponosom

Ćetković se u razgovoru osvrnuo i na svoje crnogorske korene. Na konstataciju da se porekla nikada nije odricao i da ga nosi sa ponosom, glumac je odgovorio jednostavno, bez velikih reči.

- Jesam, ponosan sam na svoje poreklo, ponosan sam i na svoje đedove i prađedove - rekao je on.

Ćetković je inače rođen u Kruševcu, često je u javnosti povezivan i sa crnogorskim poreklom.

Gostoprimstvo koje se pamti

Osim publike, na glumca je snažan utisak ostavio i način na koji su ga Beranci dočekali. Ispričao je da je tokom šetnje gradom doživeo ono po čemu se Crna Gora često prepoznaje — otvorena vrata, srdačnost i potrebu ljudi da gosta ne puste da prođe, a da ga ne pozdrave ili ne počaste.

- Divno mi je u Beranama. Juče smo šetali, prvi put sam ovde, i ne postoji nijedno mesto gde nas nisu svratili i počastili nečim - rekao je Ćetković.

