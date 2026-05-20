Autori animirane serije "Saut Park", Trej Parker i Met Stoun, ne pokazuju kajanje zbog neprestanih provokacija na račun Donalda Trampa, uprkos stalnim reakcijama iz predsednikovog tabora. Dvojac poznat po oštrom humoru nedavno je objasnio kako uspevaju da prođu nekažnjeno sa šalama na račun predsednika, te otkrio pozadinu jedne od najkontroverznijih opaski - one o Trampovom "mikropenisu".

Brutalna šala i odgovor Bele kuće

Iako su Tramp i njegova administracija redovna meta kreatora serije, jedna od šala koju su i sami fanovi ocenili kao "brutalnu" bila je sugestija da Tramp ima mikropenis. Ova prozivka prvi put se pojavila u sceni gde on završava u krevetu sa Sotonom, a kasnije se provlačila kroz više epizoda.

Na tu epizodu reagovala je i Bela kuća, uputivši direktne kritike Parkeru i Stounu.

"Kao ni autori Saut Parka, ni levica nema autentičan niti originalan sadržaj, zbog čega im popularnost i dalje pada na rekordno niske nivoe. Ova serija je već više od 20 godina nebitna i održava se u životu neiscrpnim idejama u očajničkom pokušaju privlačenja pažnje," stajalo je u objavi na društvenim mrežama.

"Krijemo se iza crtaća"

Parker i Stoun su nakon toga gostovali kod Džimija Kimela, gde ih je voditelj upitao kako to da nisu završili "okovani u nekom podrumu".

"Krijemo se iza crtaća", kratko je prokomentarisao Parker.

Neočekivani lik potpredsednika

U seriji je predstavljen i Trampov potpredsednik Džej Di Vens. Parker je pojasnio da je to prvobitno trebalo da bude "jednokratna šala", ali im se lik Vensa, prikazanog kao Tatu iz serije "Ostrvo fantazije", previše dopao.

"To je trebalo da bude samo kratka pošalica o Mar-a-Lagu kao nekoj vrsti "Ostrva mašte". Mislili smo: "Pretvorićemo ga u Tatuoa, biće to samo jedan kadar." Ali svima nam se toliko svideo da smo ga zavoleli kao malog lika", ispričao je Parker. Stoun se potom našalio da im se njihova verzija Vensa toliko dopala da mu žele dati sopstvenu "spin-of" seriju.

Epizoda Saut Parka gde ismevaju Donalda Trampa i Džej Di Vensa Foto: Printscreen/Youtube

Kako je nastala sprdnja sa predsednikovom anatomijom

U istoj sezoni u kojoj se pojavio Vens kao Tatu, autori su odlučili da pripišu Trampu mikropenis.

"U toj sezoni smo koristili "dipfejk" predsednika. Zapravo smo doneli našu veštačku inteligenciju za "dipfejk" kako bismo vam pokazali kako smo u seriji napravili penis Donalda Trampa", rekao je Parker u emisiji.

Zatim je demonstrirao proces stvaranja navodnog predsednikovog organa, koji je bio znatno jednostavniji nego što se mislilo. Parker je na prst stavio komad lažne kože, nacrtao oči na vrhu i zaplesao prstom pred kamerama.

