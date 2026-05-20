Donald Tramp mlađi i njegova verenica Betina Anderson, prema pisanju američkih medija, promenili su planove za venčanje i odustali od ideje da sudbonosno "da" izgovore u Beloj kući. Umesto raskošne ceremonije na jednoj od najpoznatijih političkih adresa na svetu, par navodno planira intimno venčanje na privatnom ostrvu na Bahamima.

Odluka je, kako tvrde izvori za „Pejdž siks”, doneta zbog procene da bi veliko porodično slavlje u Beloj kući u ovom trenutku moglo da izazove negativne reakcije javnosti. Posebno se pominje politička atmosfera i rat na Bliskom istoku, zbog čega bi raskošno venčanje u predsedničkoj rezidenciji, prema rečima jednog izvora, izgledalo kao previše pompe u pogrešnom trenutku.

Trebalo bi da se venčaju tokom vikenda kada se u SAD obeležava Dan sećanja. Ceremonija bi, prema dostupnim informacijama, trebalo da bude mala, zatvorena za širi krug zvanica i organizovana daleko od političkog Vašington.

Betina Anderson je u aprilu imala svadbeni tuš u Mar-a-Lagu, Trampovom imanju na Floridi, u društvu ljudi iz visokog društva Palm Biča.

Ko je Betina Anderson?

Betina Anderson je pripadnica društvenog kruga Palm Biča i ćerka filantropa Harija Loja Andersona mlađeg i Inger Anderson. Američki mediji je opisuju kao osobu blisku društvenoj sceni Floride, a njena veza sa Trampom mlađim dodatno ju je stavila u centar pažnje.

