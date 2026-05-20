Trampov sin odustao od Bele kuće: Svojoj izabranici prirediće bajkovit dan, sve oči uprte u slavni par
Donald Tramp mlađi i njegova verenica Betina Anderson, prema pisanju američkih medija, promenili su planove za venčanje i odustali od ideje da sudbonosno "da" izgovore u Beloj kući. Umesto raskošne ceremonije na jednoj od najpoznatijih političkih adresa na svetu, par navodno planira intimno venčanje na privatnom ostrvu na Bahamima.
Polgedajte u galeriji strastveni poljubac para pred obezbeđenjem:
Odluka je, kako tvrde izvori za „Pejdž siks”, doneta zbog procene da bi veliko porodično slavlje u Beloj kući u ovom trenutku moglo da izazove negativne reakcije javnosti. Posebno se pominje politička atmosfera i rat na Bliskom istoku, zbog čega bi raskošno venčanje u predsedničkoj rezidenciji, prema rečima jednog izvora, izgledalo kao previše pompe u pogrešnom trenutku.
Trebalo bi da se venčaju tokom vikenda kada se u SAD obeležava Dan sećanja. Ceremonija bi, prema dostupnim informacijama, trebalo da bude mala, zatvorena za širi krug zvanica i organizovana daleko od političkog Vašington.
Betina Anderson je u aprilu imala svadbeni tuš u Mar-a-Lagu, Trampovom imanju na Floridi, u društvu ljudi iz visokog društva Palm Biča.
Ko je Betina Anderson?
Betina Anderson je pripadnica društvenog kruga Palm Biča i ćerka filantropa Harija Loja Andersona mlađeg i Inger Anderson. Američki mediji je opisuju kao osobu blisku društvenoj sceni Floride, a njena veza sa Trampom mlađim dodatno ju je stavila u centar pažnje.
Video: Intervju Donald Tramp Mlađi