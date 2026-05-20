Neki obožavatelji Harija Stajlsa veoma su nezadovoljni iskustvom na njegovom nedavnom koncertu. 32-godišnji pevač započeo je svetsku turneju "Together, Together" u Johan Cruyff Areni u Amsterdamu. Turneja obuhvata 67 nastupa u sedam gradova, među kojima su Njujork, Sao Paulo, Meksiko Siti, Melburn i Sidnej, piše Just Jared.

Nezadovoljstvo zbog zaklonjenog pogleda

Nedugo nakon prvog koncerta internetom su počele da se šire fotografije i snimci obožavatelja koji tvrde da su imali ozbiljno zaklonjen pogled na binu. Njihove pritužbe ubrzo su postale viralne. "Izvinite, ali šta je ovo??? U prvom sam redu kod ograde i uopšte ne vidim glavnu binu????? Želim povraćaj novca, ovo nije u redu", stoji u jednoj objavi na društvenim mrežama.

"Inače, prednji deo partera uopšte ne preporučujem, užasan je. Harija smo izbliza videli možda dva odsto koncerta, a ti mostovi potpuno zaklanjaju pogled pa ga veći deo nastupa uopšte ne vidite", piše u drugoj objavi. "Ni ljudi u ovom uglu ne vide glavnu binu. Da li je normalno da s nekih mesta uopšte ne možete da vidite izvođača?" napisala je treća osoba.

Odgovor organizatora turneje

Nakon brojnih pritužbi predstavnik turneje oglasio se za TMZ. "Koncept partera osmišljen je tako da obožavatelji mogu slobodno da se kreću i koncert gledaju s više mesta, umesto da sve vreme budu ograničeni na jedan ugao gledanja. Takav slobodniji koncept partera oduvek je bio važan deo Harijevih nastupa uživo."

Hari Stajls Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

"Čini se da je manji deo bine zaklanjao pogled s određenih mesta u parteru. Ta područja se pažljivo proveravaju i biće prilagođena tamo gde je to moguće, u skladu sa bezbednosnim propisima", stoji u saopštenju.

