Glumica i bivša supruga bokserskog šampiona Vladimira Klička, Hejden Panetijer, u odlomku iz svojih memoara je otkrila da joj je, dok je imala samo 19 godina, "slavni i ugledni glumac" pokazao genitalije na jednoj privatnoj proslavi. Navodno je reč o oskarovcu.

Panetijer navodi da je na zabavi, na koju je došla s prijateljicom, razgovarala s grupom muškaraca “u četrdesetim i pedesetim”, kada je osetila “njihove poglede”, zbog čega joj je, piše, postalo neprijatno.

Glumica dalje navodi da se u tom trenutku osećala kao “roba” i odlučila je da ode. Dok je oblačila kaput, prišao joj je jedan od muškaraca, opisan kao “oskarom nagrađeni glumac i reditelj”.

Panetijer tvrdi da joj je neimenovana slavna osoba rekla kako na pantalonama ima “zalepljenu žvaku”. “Pogledala sam dole i ustuknula. Testisi tog vrlo cenjenog, nagrađivanog glumca visili su kroz otkopčan šlic.”

Sa zabave je, kaže, pobegla ne pozdravivši se ni s prijateljicom.

“Do tog trenutka muškarci u Holivudu uvek su bili ljubazni i puni poštovanja prema meni. Možda tu i tamo poljubac u usne ili nekakav neprimeren komentar, ali ništa što bi prešlo granicu”, piše.

Najnovije glumičino otkriće dolazi nakon što je nedavno otkrila da je biseksualka, te da su je, kada je imala samo 18 godina, prisilili da legne u krevet s "vrlo slavnim muškarcem", prenosi Jutarnji.hr.

