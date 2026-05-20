Megan Markl objavila je na Instagramu do sada neobjavljene fotografije sa njenog venčanja sa princom Harijem. Svadba je organizovana 19. maja 2018. u Vindzoru, a prethodila joj je tajna veridba 2017. Poklon kojim je vojvotkinju od Saseksa danas iznenadio suprug ima veze sa tim tajnim događajem.

Vojvotkinja je na Instagram storiju objavila snimak proslave osme godišnjice braka. Princ Hari ju je iznenadio tortom sa četiri svećice, koje simbolizuju njih dvoje i njihovu decu, Arčija i Lilibet koji se čuju na snimku, kako sa oduševljenjem reaguju na iznenađenje.

Megan Markl je najveće iznenađenje doživela kada je ugledala još jedna poklon, bronzanu statuu koja je simbol "snage i izdržljvosti", što se odnosi na njihovu ljubav odnosno brak.

Princ Hari

"O, Bože! Šta?", čuje se kako govori a onda je deci objasnila simboliku tog poklona: "Kada su se mama i tata verili, imali smo zabavu sa svim našim prijateljima i rekli smo: "Svi nose kostime životinja". Mi smo bili pingivini jer smo zajedno do kraja života.

Statua pingvina

Megan je zatim pokazala fotografiju iz 2017. na kojoj je sa Harijem, u kostimima pingivina.

Neobičan poklon podsetio je na tajnu proslavu veridbe koju je par organizovao u Norfolku ubrzo nakon što je Hari zaprosio Megan 2017. godine i pre nego što je njihova veridba javno objavljena.

Megan i Hari

Hari je suprugu iznenadio i porukom na kojoj piše: "Jedna, jedina". Skulpturu pingvina je kreirala umetnica iz Vašingtona, Džordžija Gerber, poznata po svojim bronzanim figurama životinja i ljudi.

Megan i hari u kostimima

Prijateljica čuvenog para, Lusi Frejzer, rekla je u intervjuu za njihovu dokumentarnu seriju na Netfliksu, koja je emitovana pre nekoliko godina, da su Hari i Megan na toj tajnoj proslavi „bili toliko srećni i da su nameravali da sve drže u tajnosti jer su znali će detalji biti objavljeni nekoliko nedelja kasnije“.

Pingvini su simbol doživotnog partnerstva pa su Megan i Hari još jednom stali na put glasinama da se razvode. A među slikama sa venčanja koje je vojvotkinja danas objavila nalazi se fotografije njene majke Dorije Ragland, kao i dadilje Marije koja brine o princu Džordžu, princezi Šarlot i princu Luju, i Arčijeve kume Izi Mej.

