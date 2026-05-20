Finale Pesme Evrovizije 2026 održano je 16. maja u dvorani „Viner Štathale” u Beču, gde su se predstavnici 25 zemalja borili za titulu najbolje pesme Evrope. Među izvođačima koje je američki medij izdvojio našla se i Srbija, uz komentar da nijedno evrovizijsko finale nije potpuno bez pop-metal numere, a da je Srbija ove godine upravo to i donela.

Lavina među 10 najboljih, bez obzira na plasman

ABC News je listu objavio bez rangiranja od prvog do desetog mesta, već kao izbor nastupa koji su se najviše izdvojili u finalnoj večeri. U tom društvu našli su se, između ostalih, Rumunija, Italija, Kipar, Finska, Moldavija, Bugarska, Australija, Albanija i Belgija, ali i Srbija sa pesmom „Kraj mene”.

Za Lavinu su Amerikanci napisali da je donela „laku za slušanje, jezivu” pop-metal numeru, u kojoj teške gitare postaju prozračnije zahvaljujući gospel harmonijama. Posebno su istakli da pesma ne preteruje ni sa vrištanjem ni sa brejkom, ali da je srpski bend na scenu doneo dobrodošlu intenzivnost koju vredi pohvaliti.

