Amerikanci uvrstili Lavinu među 10 najboljih nastupa Evrovizije: Posebno ih oduševila pesma "Kraj mene"
Srpski predstavnici na Evroviziji, grupa Lavina, možda nisu završili takmičenje onako kako su priželjkivali domaći fanovi, ali njihov nastup očigledno nije prošao nezapaženo van Evrope. Američki ABC News, prenoseći izbor agencije AP, uvrstio je pesmu „Kraj mene” među 10 najboljih nastupa ovogodišnjeg finala Evrovizije u Beču.
Finale Pesme Evrovizije 2026 održano je 16. maja u dvorani „Viner Štathale” u Beču, gde su se predstavnici 25 zemalja borili za titulu najbolje pesme Evrope. Među izvođačima koje je američki medij izdvojio našla se i Srbija, uz komentar da nijedno evrovizijsko finale nije potpuno bez pop-metal numere, a da je Srbija ove godine upravo to i donela.
Lavina među 10 najboljih, bez obzira na plasman
ABC News je listu objavio bez rangiranja od prvog do desetog mesta, već kao izbor nastupa koji su se najviše izdvojili u finalnoj večeri. U tom društvu našli su se, između ostalih, Rumunija, Italija, Kipar, Finska, Moldavija, Bugarska, Australija, Albanija i Belgija, ali i Srbija sa pesmom „Kraj mene”.
Za Lavinu su Amerikanci napisali da je donela „laku za slušanje, jezivu” pop-metal numeru, u kojoj teške gitare postaju prozračnije zahvaljujući gospel harmonijama. Posebno su istakli da pesma ne preteruje ni sa vrištanjem ni sa brejkom, ali da je srpski bend na scenu doneo dobrodošlu intenzivnost koju vredi pohvaliti.
Video: Ovako se navijalo u besejdžu Evrovizije tokom nastupa Lavine