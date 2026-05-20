Slušaj vest

Srpski predstavnici na Evroviziji, grupa Lavina, možda nisu završili takmičenje onako kako su priželjkivali domaći fanovi, ali njihov nastup očigledno nije prošao nezapaženo van Evrope. Američki ABC News, prenoseći izbor agencije AP, uvrstio je pesmu „Kraj mene” među 10 najboljih nastupa ovogodišnjeg finala Evrovizije u Beču.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Finale Pesme Evrovizije 2026 održano je 16. maja u dvorani „Viner Štathale” u Beču, gde su se predstavnici 25 zemalja borili za titulu najbolje pesme Evrope. Među izvođačima koje je američki medij izdvojio našla se i Srbija, uz komentar da nijedno evrovizijsko finale nije potpuno bez pop-metal numere, a da je Srbija ove godine upravo to i donela.

Lavina među 10 najboljih, bez obzira na plasman

ABC News je listu objavio bez rangiranja od prvog do desetog mesta, već kao izbor nastupa koji su se najviše izdvojili u finalnoj večeri. U tom društvu našli su se, između ostalih, Rumunija, Italija, Kipar, Finska, Moldavija, Bugarska, Australija, Albanija i Belgija, ali i Srbija sa pesmom „Kraj mene”.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao doček grupe Lavina:

Lavina stigla u Beograd nakon Evrovizije Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Za Lavinu su Amerikanci napisali da je donela „laku za slušanje, jezivu” pop-metal numeru, u kojoj teške gitare postaju prozračnije zahvaljujući gospel harmonijama. Posebno su istakli da pesma ne preteruje ni sa vrištanjem ni sa brejkom, ali da je srpski bend na scenu doneo dobrodošlu intenzivnost koju vredi pohvaliti.

Ne propustitePop kulturaLavina umalo odustala od učešća pred polufinale Evrovizije: Srbi pobesneli zbog sramnog postupka organizatora
Frontmen benda Lavina nastupa za Srbiju na Evroviziji 2026 u kostimu teškom 20 kilograma
Pop kulturaLavina za Kurir otkriva prve utiske: Politički uticaj, nepoštovanje organizatora bacili senku na takmičenje "Ovo je naša prva i poslednja Evrovizija"
aerodrom_esc_delegacija_17052026_0025.JPG
Pop kulturaPogledajte ludilo u Beču tokom nastupa Lavine: Srpska trobojka se visoko vijorila uprkos provokacijama Albanije
2026-05-16 21_59_53-Inbox (2) - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Fir.png
Pop kulturaŠta je Luka iz benda Lavina uzviknuo nakon nastupa na Evroviziji? Nema veze sa Srbijom
2026-05-16 21_59_44-Inbox (2) - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Fir.png
Pop kulturaPotpuna dominacija Lavine u finalu Evrovizije: Evropa je u transu zbog Srbije, ovacije u areni
Lavina Evrovizija

 Video: Ovako se navijalo u besejdžu Evrovizije tokom nastupa Lavine

00:20
vo kako se navija za Srbiju: Lavina zapalila scenu, fanovi ih bodre svim snagama Izvor: MONDO/Marina Cvetković