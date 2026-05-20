Slušaj vest

Poznata srpska glumica Sloboda Mićalović i u 44. godini pleni lepotom i neverovatno mladolikim izgledom, sa licem na kojem gotovo da i nema bora. Njen besprekoran ten nije rezultat magije, već stroge posvećenosti pravilnoj nezi, zdravim navikama i dobroj hidrataciji.

"Nisam to mogla da joj zabranim"

Sloboda čvrsto veruje da „koža sve pamti”, zbog čega postoji jedan korak u njenoj dnevnoj rutini koji nikada ne preskače – temeljno čišćenje lica pre spavanja. Koliko joj je to bitno, objasnila je sledećim rečima:

1/5 Vidi galeriju Sloboda Mićalović Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba, prinscreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

"Koliko god da sam umorna ili koliko god da se kasno vratim s posla, nikada ne preskačem čišćenje lica. Moje lice je moj alat, za mene nije samo važno da privatno izgledam negovano, što inače volim, već mi je to potrebno i zbog posla... Uvek sa sobom nosim mali kofer sa kozmetikom koji je ponekada teži od onog sa garderobom. Jer nega lica se vidi i za 20 i 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom”.

"Žena mora da odvoji vreme za sebe"

Pored kozmetike, Sloboda naglašava da je vreme koje žena odvoji za sebe ključno za celokupnu lepotu i uspeh u poslu. O svojim svakodnevnim navikama i hobijima kaže:

„Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i lepota lica”.

Konačno, tajna njene mladolikosti upotpunjena je kvalitetnim snom i pravilnom ishranom. Redovan unos tečnosti i dobar odmor čine osnovu njene unutrašnje i spoljašnje nege:

"Kada snimam, ustajem u šest, sedam sati, a kada nema snimanja odspavam i do osam, devet sati. Uglavnom se zdravo hranim i pijem velike količine vode, a volim i čajeve”, rekla je Sloboda svojevremeno.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Sloboda Mićalović

00:36 Sloboda Mićalović Izvor: instagram/_mjezz_