U pripremi je dokumentarac u stilu „Tinder Swindler“ (Prevarant sa Tindera) o Liju Endruzu, mužu prevarantu Kejti Prajs.

Njegova bivša partnerka Alana Persival pojaviće se u specijalnoj epizodi serijala Love Cheats na kanalu Channel 4, dok ova televizijska kuća istražuje njegove prestupe. Love Cheats je dokumentarni serijal iz žanra istinitog zločina koji razotkriva ljubavne prevare i priče žrtava koje su bile manipulisane ili prevarene za novac.

Li je zaprosio Alanu samo 16 nedelja pre nego što je postavio isto pitanje Kejti, koristeći potpuno istu scenografiju sa laticama ruža za veridbu u hotelu Burdž Al Arab u Dubaiju.

Kejti Prajs

Alana je javno govorila o njegovoj obmani na internetu, dala je intervju za The Sun i nagovestila pojavljivanje u podkastu ali ovo bi bio najdetaljniji prikaz njenog užasnog iskustva sa Lijem do sada.

Li se viđao sa Alanom u isto vreme kada i sa drugom ženom, Amerikankom Kristal Janke, koja tvrdi da joj je Li izmamio 123.000 funti u okviru investicione prevare. Izvor sa televizije je rekao:

„Channel 4 radi na sledećoj sezoni serijala Love Cheats i, kao najplodniji ljubavni prevarant našeg vremena, Li Endruz je bio na samom vrhu liste želja šefova. Alana je pristala da učestvuje i srećna je što će razotkriti Lija i pokušati da spreči da prevari bilo koju drugu ženu.“



Alana je u intervjuima žestoko napadala Lija.

Rekla je: „On je parazit; uđe vam u mozak, uvuče se u celo telo, opije vas i čupa vam dušu dok vam ništa ne ostane. „On je toksično, užasno, odvratno, gnusno stvorenje koje mi je lagalo od trenutka kada smo se upoznali. Bukvalno ga organski ne podnosim. On nije ništa drugo do jadan, usamljeni čovek koji laže o svemu. Nikada nisam videla nikakav dokaz o njegovom novcu; nikada nisam videla nikakve automobile, niti kuće.“

Ranije ove godine izjavila je za The Sun da bi Kejti „trebalo da beži glavom bez obzira“, kao i da je „Li lažov, narcis i mislim da je manipulator.“

„Li ne razlikuje šta je istina, a šta fikcija“, dodala je Alana.

Navodna otmica je razotkrivena

Muž Kejti Prajs, Li Endruz, nestao je bez traga i već nedelju dana nije stupio u kontakt ni sa njom ni sa svojom porodicom.

Sve je počelo prošlog utorka kada je trebalo da joj se pridruži u emisiji Good Morning Britain radi njihovog prvog zajedničkog televizijskog pojavljivanja. Međutim, on nije uspeo da stigne do Velike Britanije, pa je ona bila primorana da nastupi sama, suočivši se sa rešetanjem voditelja Suzane Rid i Ed Bals.

Li (43) je podelio video na Instagramu u kojem je tvrdio da se nalazi na aerodromu u Maskatu i da je na putu za Veliku Britaniju.

Međutim, uhvaćen je u laži jer se zapravo nalazio na Terminalu 2 u Dubaiju.

Od tada mu se gubi svaki trag i niko nije uspeo da ga locira tokom protekle nedelje.