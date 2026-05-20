Kada je Metju Peri umro u oktobru 2023. godine, svet je izgubio ne samo voljenog glumca, već i čoveka koji je proveo decenije boreći se protiv jedne od neshvaćenijih bolesti našeg vremena. Sada njegova fondacija tu borbu pretvara u delo, istovremeno pružajući obožavaocima priliku da poseduju deo televizijske istorije.

Aukcijska kuća Heritage Auctions udružila se sa Fondacijom Metju Peri kako bi 5. juna 2026. godine na aukciji ponudila 130 Perijevih najvrednijih ličnih stvari.

Ova aukcija pruža obožavaocima redak i intiman prozor u život koji je Metju Peri živeo van ekrana.

„Metju Peri je bio neko za koga su ljudi osećali da ga zaista poznaju. Kroz svoj rad i svoju iskrenost, izgradio je vezu sa publikom širom sveta koja je prevazilazila ekran“, rekao je Džo Madalena, izvršni potpredsednik u Heritage Auctions.

„Ova aukcija okuplja lične predmete i strasti koje su oblikovale njegov život, nudeći obožavaocima značajan način da se povežu sa njegovom pričom.“

Kolekcija je bogata komadima iz Perijeve decenije provedene u sitkomu koji ga je učinio planetarno poznatim. Ponuđači se mogu nadmetati za komplet od 26 ličnih scenarija koji obuhvataju neke od najomiljenijih epizoda „Prijatelja“ (Friends), kao i dvodelno finale serije, „Poslednja“ (The Last One), zajedno sa scenarijima koje je potpisala glumačka ekipa, a koje je direktno donirao Warner Bros., sa potpisima Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lise Kudrou, Meta Leblanka i Dejvida Švimera.

Uključen je i lični foto-album pod nazivom „Ona sa poslednjom večerom“ (The One With the Last Supper). Zatim, tu je i Perijeva lična replika žutog okvira za špijunku iz Monikinog stana, jednog od najprepoznatljivijih rekvizita u istoriji sitkoma.

Televizijske memorabilije zaokružuje Perijeva nagrada Udruženja filmskih glumaca (Screen Actors Guild Award) iz 1995. godine, koju je dobio za ulogu Čendlera Binga u „Prijateljima“.

Prozor u Perijeve privatne strasti

Ono što ovu aukciju čini posebno privlačnom jeste to koliko otkriva o čoveku iza samog lika. Peri je bio posvećeni filmofil sa dubokom ljubavlju prema klasičnoj i autorskoj kinematografiji, i sakupljao je originalne bioskopske postere za filmove u rasponu od „Eni Hol“ (Annie Hall) i „Menhetna“ (Manhattan) Vudija Alena, do „Sever-severozapad“ (North By Northwest) Alfreda Hičkoka i „Apartmana“ (The Apartment) Bilija Vajldera. Poster za film „Roki“ (Rocky) koji je potpisao Silvester Stalone i posteri iz Perijevih sopstvenih filmova zaokružuju kolekciju. Tu je i prelepi poster filma „Divan život“ (It’s a Wonderful Life) sa potpisom Džejmsa Stjuarta.

Ukus Metjua Perija u pogledu likovne umetnosti bio je podjednako sofisticiran. Dva Benksijeva (Banksy) platna, „Devojčica sa balonom“ (Girl and Balloon, 2005) i „Siva Nola“ (Nola Grey, 2008), nalaze se među predmetima, kao i triptih Mela Bochnera pod nazivom „Zaboravljam šta sam zaboravio“ (I Forget What I Forgot, 2022).

Peri je takođe celog života bio obožavalac Betmena, pa će na raspolaganju biti oko dve desetine Betmenovih kolekcionarskih predmeta iz njegove lične kolekcije, od kojih su neki unikatni.

Sav prihod ide Fondaciji Metju Peri

Svaki dolar prikupljen prodajom finansiraće misiju Fondacije Metju Peri da oporavak učini dostupnim svima. Specifični korisnici uključuju stipendiju Fondacije Metju Peri za medicinu zavisnosti u Opštoj bolnici u Masačusetsu (Massachusetts General Hospital), lokalne grantove za oporavak namenjene organizacijama na prvoj liniji fronta, i Healing Appalachia – trezveni muzički festival posvećen zajednicama koje se oporavljaju.

„Metju je verovao da zavisnost treba dočekati sa saosećanjem i naukom, a ne sa stigmom i tišinom“, rekla je Lisa Kasteler Kalio, izvršna direktorka Fondacije Metju Peri.

„Ova aukcija pokreće rad Fondacije na proširenju pristupa nezi zasnovanoj na dokazima i suočavanju sa stigmom. To je još jedan način na koji obezbeđujemo da niko ne mora sam da se bori protiv ove bolesti.“

Kako licitirati i gde lično videti predmete

Izložbeni salon kući Heritage Auctions na Beverli Hilsu domaćin je ličnih pregleda predmeta od sada pa do 29. maja, a aukcija uživo počinje 5. juna, kako na mreži, tako i u Dalasu u Teksasu. Licitiranje preko posrednika je već otvoreno za one koji žele da preduhitre gužvu.

Sam Peri je iskreno pisao o svom odnosu sa zavisnošću u svojim memoarima iz 2022. godine, „Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar“ (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), objavljenim samo godinu dana pre njegove smrti.

„Zavisnost, ta velika strašna stvar, daleko je moćnija da bi je bilo ko pobedio sam“, napisao je. „Ali zajedno, dan po dan, možemo je pobediti.“ Ova aukcija je još jedan snažan čin u toj borbi koju oni koji ga vole sada preuzimaju u sećanje na njega.