Legendarni italijanski glumac Džordž Istmen preminuo je danas, 20. maja 2026. godine u 85. godini

Bio je legendarni glumac i scenarista, simbol italijanskog žanrovskog filma. Visok dva metra i legendarnog lica, radio je sa Mariom Bavom, DŽoom D'Amatom, Federikom Felinijem i Pupijem Avatijem, snimajući horor, vestern i triler filmove od 1960-ih do 1980-ih.

Od filma „Antropofag“ do „Božićni poklon“ , ostavio je neizbrisiv trag u mašti sedme umetnosti.

Foto: GrjngoWesternMovies/youtube

Godine 1990, debitovao je kao reditelj filmom DNK: Smrtonosna formula , filmom koji mu je doneo prvu nagradu na Filmskom festivalu u Avorijazu. Zakasnelo, ali važno priznanje, koje je došlo od međunarodne fantastične kinematografije koja je uvek bolje razumela vrednost svojih majstora horora od Italije.

Tokom 1990-ih i 2000-ih, rad se uglavnom prebacio na televiziju: La Squadra , Il Maresciallo Rocca , Il Cuore nel Pozzo . Popularne serije, koje su gledali milioni, a koje su često postajale poslednji mogući dom za mnoge velike karakterne glumce italijanske kinematografije, zaboravljene od strane industrije.

I možda je u toj putanji bilo i nečeg melanholičnog. Jer je Istmen imao nezaboravno lice, ali baš to lice je neprestano pretilo da ga ograniči na ulogu čudovišta, zveri, prevelikog stvorenja. To je dvosmislena sudbina žanrovskih ikona: postati besmrtni i, istovremeno, ostati, možda, zarobljenik sopstvene maske.

