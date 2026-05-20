Dag Hačison je javnosti bio dobro poznat kao uspešan karakterni glumac. Međutim, 2011. godine svet je zanemeo kada je objavljeno da se ovaj 51-godišnji glumac oženio devojkom od samo 16 godina.

Beg iz rodnog grada pod maskom „ljubavi“

Kortni je odrasla u malom gradu u državi Vašington, gde se osećala neshvaćeno i izolovano. Sa 16 godina prijavila se na onlajn master-klas glume koji je držao Dag Hačison. Počeli su da se dopisuju, a Kortni je u njemu videla „spasitelja“ koji će je odvesti u Holivud i spasiti provincijskog života.

Pošto je bila maloletna, zakon države Kalifornije nije dozvoljavao brak bez pristanka roditelja. Kortnina majka, Krista Stoden, koja je i sama bila opsednuta Holivudom, potpisala je dozvolu. Kortni je bukvalno spakovala kofere, napustila porodični dom i pobegla sa Dagom u Las Vegas gde su se venčali.

U tom trenutku, Kortni je u medijima branila svoju odluku rečima:

„Bila sam devica kada sam se udala za Daga. Znala sam da je on onaj pravi. Moja porodica je podržala našu ljubav jer su videli koliko smo srodne duše, bez obzira na razliku u godinama.“

Dag Hačison i Kortni Foto: Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holivudski pakao i stvarna ispovest nakon razvoda

Brak je trajao nekoliko godina ispunjenih rijaliti programima, bizarnim intervjuima i osudom javnosti (Daga su agencije i prijatelji potpuno bojkotovali zbog optužbi za pedofiliju i gruming). Međutim, kako je Kortni sazrevala, shvatila je u kakvoj se zamki našla. Zvanično su se razveli, a Kortni je iznela stravičnu i otrežnjujuću ispovest o tome šta se zapravo desilo.

U svojoj kasnijoj javnoj ispovesti za medije i u svojim memoarima, Kortni je otkrila potpuno drugu stranu priče:

„Bila sam dete. Imala sam 16 godina kada sam se udala za čoveka od 51. Kada sada pogledam unazad, apsolutno sam bila žrtva gruminga. Pobegla sam od normalnog života u ovaj brak jer mi je on napunio glavu pričama da sam posebna, a ja sam samo želela da budem voljena i da pobegnem iz svoje sredine.“

Kako je dalje dodala, on je potpuno kontrolisao svaki njen pokret, ponašanje i izolovao je od svega što je činilo njen prethodni život:

Dag Hačison i Kortni Foto: BLW / Backgrid USA / Profimedia

„On je kontrolisao sve. Moj otac je bio duboko protiv tog braka i besan zbog svega, a Dag me je potpuno izolovao od njega i sveta. Živela sam u zlatnom kavezu, naterana da izgledam starije, da se oblačim provokativno za paparace, dok sam u sebi patila i shvatala da nemam gde da se vratim jer sam spalila sve mostove iza sebe sa 16 godina.“

Kako je rekla, najviše je zabolelo to što je majka nije sprečila i zaštitila:

„Ono što me najviše boli jeste to što me majka nije zaustavila. Ona je trebalo da bude moj štit, a zapravo je i sama bila zaslepljena Dagovom slavom i Holivudom. Dopustila mi je da pobegnem u brak koji mi je uništio mladost.“

Kortni Stoden danas koristi svoj profil na društvenim mrežama i javne nastupe da glasno govori o opasnostima u koje maloletne devojke ulaze kada beže od kuće sa starijim muškarcima, naglašavajući da „romantični beg u brak“ u tim godinama skoro uvek predstavlja traumu za ceo život.