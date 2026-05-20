Hrvatsku su na ovogodišnjoj Evroviziji predstavljale devojke iz grupe "Lelek" i osvojile simpatije publike širom regiona. Međutim, malo ko je znao da je jedna od njih proživljavala životnu dramu u kojoj se borila za goli život.

Lara se oglasila na društvenim mrežama nakon povratka iz Beča i otkrila pojedinosti iz svog života zbog kojih joj se njeni fanovi još više dive:

„Tek što sam napunila 18 godina, umesto da uživam u svojoj poslednjoj godini srednje škole i razmišljam o budućnosti, našla sam se u bolnici nakon užasne saobraćajne nesreće koju sam jedva preživela. Sve što sam znala odjednom je stalo. Ceo moj svet okrenuo se naopačke i dugo nisam znala kako će moja budućnost uopšte izgledati“, napisala je Lara.

Druga prilika i put na evrovizijsku pozornicu

No, usred oporavka i neizvesnosti, stigla je neočekivana prilika koja ju je usmerila prema muzičkoj karijeri i na kraju dovela do evrovizijske pozornice.

„Nekako, usred sve te boli i neizvesnosti, život mi je pružio drugu priliku. Te iste godine dobila sam priliku da postanem deo ženske grupe i, iako nisam imala pojma kuda će me to odvesti, odlučila sam da rizikujem i verujem procesu“, objasnila je.

„Sada, dve godine kasnije, stojim ovde kao deo te iste grupe i pripala nam je čast da predstavljamo Hrvatsku na Evroviziji. Iskreno, da mi je neko to rekao dok sam ležala u bolničkom krevetu, nikada mu ne bih verovala. Život funkcioniše na tako neočekivane načine. Ludo je kako se sve može brzo promeniti“, istakla je mlada pevačica.



Lara je dodala kako veruje da su je upravo teška iskustva oblikovala u osobu koja je danas te da je na njima zahvalna jer su je dovela do ostvarenja sna. Sam nastup na Evrosongu opisala je kao nezaboravno iskustvo.

(Kurir.rs/Index.hr)