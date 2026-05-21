Nekadašnja snaja bivšeg američkog predsednika, Vanesa Tramp, podelila je sa javnošću vesti o svom zdravstvenom stanju, potvrdivši da joj je dijagnostikovan rak dojke. Ova četrdesetosmogodišnjakinja je putem društvenih mreža obavestila pratioce da je već započela proces lečenja i da se oslanja na stručnost svog medicinskog tima.

Suočavanje sa dijagnozom

U objavi na svom Instagram profilu, Vanesa je izrazila zahvalnost lekarima na brzoj reakciji i intervenciji koja je obavljena proteklih dana. Kako prenose američki mediji, poput NBC, ona je trenutno fokusirana na oporavak i dalji terapijski plan.

Vanesa Tramp objavila da ima rak dojke

"Želela bih da zahvalim svojim lekarima što su mi ranije ove nedelje obavili proceduru", poručila je ona u svom obraćanju.

Godine u porodici Tramp

Vanesa, rođena kao Vanesa Kej Hejdon, pre nego što je postala deo jedne od najmoćnijih porodica na svetu, gradila je karijeru kao model u Njujorku i povremeno se pojavljivala u filmovima. Njeno poznanstvo sa Donaldom Trampom mlađim počelo je na jednoj modnoj reviji, gde ih je, prema pričama, upoznao upravo njegov otac.

Par se venčao 2005. godine na luksuznom imanju Mar-a-Lagona Floridi. Tokom trinaest godina zajedničkog života, postali su roditelji petoro dece – dve ćerke i tri sina. Iako su važili za skladan par koji je aktivno učestvovao u svim političkim kampanjama porodice Tramp, do razlaza je došlo 2018. godine. Razvod je protekao relativno mirno, a oboje su isticali da im je prioritet zajedničko podizanje dece.

Novi životni list

Nakon razvoda, Vanesa se povukla iz žiže javnosti, posvetivši se porodici i privatnim interesovanjima. Ipak, pažnju medija ponovo je privukla svojom emotivnom vezom sa legendarnim igračem golfa, Tajgerom Vudsom.

Njihova veza izazvala je brojne komentare u javnosti, ali par nastoji da svoju privatnost čuva daleko od objektiva, naročito sada kada se Vanesa suočava sa najvažnijom životnom bitkom.

