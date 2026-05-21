Tamara Dragičević i Petar Benčina važe za jedan od najskladnijih i najvoljenijih glumačkih parova na domaćoj sceni. Iako su godinama pod budnim okom javnosti, njih dvoje privatni život čuvaju daleko od nepotrebnog eksponiranja.

U braku su dobili troje dece, a Tamara je jednom prilikom otvoreno govorila o roditeljstvu, umoru, društvenim mrežama i pitanju koje je posebno pogađa - da li joj suprug „pomaže” oko dece.

„Instagram je paralelni život svih nas”

Glumica je iskreno govorila o tome koliko društvene mreže mogu da stvore pogrešnu sliku o tuđim životima. Kako je istakla, ono što vidimo na Instagramu najčešće su samo lepi, pažljivo izabrani trenuci, dok se iza njih često kriju brige, umor, nesigurnosti i svakodnevni problemi.

- Instagram je paralelni život svih nas , najčešće upeglan, bez mane, nasmejan, obojen. A to su samo fragmenti naših života, slike ili kratki snimci. I dok jedni lajkuju i dive se tom paralelnom životu, ovi sto im se dive isto tuguju, plaču, brinu razne brige, gledaju sebe u ogledalu sa hiljadu mana, nesigurni su... Kažite ovo deci, ponavljajte im. Da su to samo savršeni fragmenti tuđih života koji možda dok plaču ili ih nešto muči kače svoje slike najsrećnijeg trenutka prošlog dana ili meseca. Oni to ne znaju oni misle da su svi drugi srećniji od njih... Ili im nemojte ni otkrivati paralelni svet dok ne moraju sami da ga otkriju - poručila je svojevremeno Tamara.

„I mi veliki zaboravimo da to nije stvaran život”

Tamara je dodala da odrasli često znaju da društvene mreže nisu realna slika života, ali da i sami ponekad zaborave na to dok gledaju savršene fotografije, lica, tela i naizgled besprekornu svakodnevicu drugih ljudi.

- Mi veliki ovo znamo, ali i mi zaboravimo listajući te savršene fotografije, savršena tela, savršena lica, pa treba i mi da se podsetimo. Želju sam dobila da ovo otkucam dok sedim u hladu na moru u miru, dok beba spava, a ja pijem kafu i slušam muziku i pomislim gde mi je telefon da odem na instagram i tako počnem da razmišljam o tom tako zavodljivom instagramu. Ali kada budem kačila nasmejane fotografije, možda će realnost biti skroz drugačija, sudija sam ko je kriv u dečijoj svađi i kako uvek stajem na stranu onog drugog, a beba vrišti, a mene boli telo od umora i svi smo nervozni... Nasmejan dan vam želim.

Njena poruka naišla je na brojne reakcije, jer je mnogima upravo ta iskrenost bila bliska — posebno roditeljima koji znaju da iza jedne nasmejane fotografije često stoji dan pun obaveza, rasprava, nespavanja i iscrpljenosti.

Tamara o pitanju koje joj posebno smeta

Glumica je govorila i o podeli obaveza u porodici. Kako je objasnila, kućni poslovi i briga o deci nisu samo njena odgovornost, već nešto što ona i Petar dele.

Ipak, posebno joj smeta kada je pitaju da li joj suprug pomaže oko dece, jer smatra da je već samo pitanje pogrešno postavljeno.

- Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas" - rekla je Tamara tada za „Novu”.

