Slušaj vest

Eva Longorija je i ove godine rekorder po broju modnih izdanja u kojima se predstavlja u Kanu. Za sada poslednji stajling prikazala je na večerašnjoj Global Gift Gala večeri, ekskluzivnom dobrotvornom događaju koji okuplja brojne poznate ličnosti, filantrope i aktiviste.

Global Gift Gala događaj organizuje se svake godine u okviru Kanskog festivala. Cilj je prikupljanje sredstava za Global Gift Foundation, neprofitnu organizaciju koja pruža podršku deci, ženama i porodicama kojima je pomoć potrebna. Ovakve gala večeri su poznate po aukcijama, ali i po odavanju priznanja istaknutim ličnostima zbog njihovog humanitarnog rada.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/3 Vidi galeriju Eva Longorija, Kan 2026 Foto: Jacques BENAROCH / Sipa Press / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Presedavajuća ove godine je osnivačica fondacije Marija Bravo, dok je u ulozi počasne domaćice glumica Eva Longorija. Glumica i pevačica Sofija Karson i Džvana Karim su ovogodišnje dobitnice nagrade Global Gift Women. Na ceremoniji u Kanu nastupiće poznati francuski pevač Kendži Žirak.

Eva Longorija je na humaniatrni događaj došla sa suprugom Hoseom Antonijem Bastonom, sa kojim se već pojavljivala u Kanu, kada smo je videli u ovakvom modnom izdanju.

Glumica je baš kao na prethodnoj gala zabavi obukla večeras svetlucavu dekoltiranu haljinu. Promenila je frizuru, pa se umesto sa pokupljenom kosom pojavila sa ravno isfeniranim pramenovima. Glamurozan nakit ne možđe da bude upadljiviji, a slika otkriva da je Eva dugačku toaletu nosila uz glomaznije potpetice kakve neretko bira kada nosi ovakvu odeću.

Snimak sa Instagrama na kojem je Eva u društvu svog supruga privukao je veliko interesovanje na ovoj društvenoj mreži i pokrenuo grandiozne komplimente na račun glumice: "Što je starija, to je lepša", "Savršena. Zaista je impresivno koliko mladoliko izgleda", "Boginja", "Pleni lepotom". Negativne kritike su u manjini i odnose se jedino na njenu haljinu koja je za neke previše izazovna zbog ovakvog dekoltea - da nije tog detalja, stajling bi, kako kažu, bio mnogo elegantniji.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Trening Eve Longorije