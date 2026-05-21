Britanska radio-stanica Radio Caroline našla se usred velikog skandala nakon što je u programu greškom emitovana unapred pripremljena objava o smrti kralja Čarlsa III.

Sve se dogodilo u utorak popodne, kada je redovan program iznenada prekinut, a slušaoci su čuli ozbiljno saopštenje u kojem se navodi da stanica obustavlja emitovanje „iz poštovanja nakon smrti Njegovog Veličanstva kralja Čarlsa III”. Odmah zatim puštena je britanska himna „God Save the King”, nakon čega je program utihnuo.

Slušaoci mislili da se dogodilo najgore

Incident se dogodio u glavnom studiju Radio Caroline u Eseksu, a britanski mediji navode da je greškom aktivirana procedura koju radio-stanice u Velikoj Britaniji drže spremnom za slučaj smrti vladajućeg monarha.

Za slušaoce, međutim, u tom trenutku nije bilo jasno da je reč o tehničkoj grešci. Mnogi su u prvi mah poverovali da je stigla vest od ogromnog državnog značaja.

Kralj Čarls III na klimatskom samitu COP30 Foto: Henry Nicholls-AFP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Društvene mreže ubrzo su se usijale od komentara zbunjenih ljudi. Pojedini su pisali da su odmah pozvali članove porodice, dok su drugi priznali da su zaustavljali automobil kako bi proverili da li je informacija tačna ili je u pitanju nečija neslana šala.

Snimak nestao sa sajta stanice

Nakon sporne objave, snimak tog dela programa više nije bio dostupan na zvaničnom sajtu stanice. „Gardijan” je objavio da na sajtu Radio Caroline nije bio dostupan snimak emitovanja za period od 13.58 do 17 časova tog dana.

Iako nije precizno potvrđeno koliko je program bio prekinut, vest o lažnoj smrti kralja Čarlsa brzo se proširila i izazvala brojne reakcije.

Direktor stanice se izvinio kralju i slušaocima

Nedugo zatim oglasio se Piter Mur, menadžer Radio Caroline, koji je objasnio da je do svega došlo zbog računarske greške u glavnom studiju.

- Zbog računarske greške u našem glavnom studiju, procedura za smrt monarha, koju sve britanske stanice drže spremnom nadajući se da je nikada neće morati koristiti, slučajno je aktivirana u utorak popodne, 19. maja, i pogrešno je objavljeno da je Njegovo Veličanstvo kralj preminuo - napisao je Mur.

On je uputio izvinjenje kralju Čarlsu, ali i slušaocima koje je ova greška uznemirila. Dodao je i da je Radio Caroline godinama sa ponosom emitovao božićne poruke kraljice Elizabete II, a potom i kralja Čarlsa, te da se nadaju da će tu tradiciju nastaviti još dugo.

Kralj u tom trenutku bio u Severnoj Irskoj

Kralj Čarls i kraljica Kamila u zvaničnoj poseti Severnoj Irskoj Foto: Chris Jackson, PA Images / Alamy / Profimedia

Dok se u etru širila netačna vest o njegovoj smrti, kralj Čarls je bio živ i na dužnosti. On i kraljica Kamila nalazili su se u zvaničnoj poseti Severnoj Irskoj, gde su boravili u Belfastu.

