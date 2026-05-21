Irina Šajk osvojila Kan minimalističkim stilom: Žene u Srbiji obožavaju ovakve haljine i najradije ih oblače za svadbe!
Na crvenom tepihu u Kanu, Irina Šajk se pojavila u satenskoj haljini koja je zasenila sve oko nje.
Njena pojava bila je modni trenutak o kojem se i dalje priča – fluidan saten koji prati liniju tela, sjaj koji hvata svetlo i kroj koji spaja minimalizam i glamur.
Upravo takve haljine su velika inspiracija ženama u Srbiji, koje ih najradije nose u svim svečanim prilikama
Satenska haljina je prava poruka luksuza i senzualnosti. Lako se stilizuje uz ravne sandale, cipele sa visokom štiklom ili čak patike, u zavisnosti od prilike.
Irina je pokazala da satenska haljina može biti i minimalistička i dramatična. Uz model sa bretelama, slip kroja, nosila je sandale sa visokom štiklom, dok je elegantan model koji se kopča uz vrat kombinovala sa ravnim, gotovo sportskim sandalama.
