Meril Strip (76) i Martin Šort (76) i dalje odbijaju da zvanično potvrde svoju romansu, ali ljudi iz njihovog orkuženja kažu da je par prestao da krije svoju ljubav. Nova fotografija iz restorana u Londonu pokrenula je euforiju među obožavaocima koji ih podržavaju otkako se saznalo za njihovu vezu.

Tokom prošle godine slavna glumica i čuveni komičar prešli su put od profesionalnih saradnika, preko prijatelja do ljubavnog para. Oslanjali su se jedno na drugo kroz teške trenutke i promene u karijerama.

Insajderi tvrde je hemija među njima neverovatna i da je nemoguće ignorisati je i na ekranu i van kamera, piše theblast.com.

"Bila mu je najveća podrška kad je izgubio ćerku"

Glasine o romansi prvi put su eksplodirale dok su snimali seriju "Samo ubistva u zgradi", gde su igrali romantične partnere. Fanovi su odmah postali opsednuti njihovom razigranom energijom tokom intervjua, javnih pojavljivanja i gala događaja na crvenom tepihu, tokom promocije ove TV drame.

Spekulacije su postale intenzivnije nakon što je par viđen zajedno nekoliko puta tokom 2024. godine. Delovali su tada veoma blisko.

Podsetimo, Meril Strip koja će 22. juna napuniti 77 godina, rastala se od supruga Dona Gamera 2017. godine, nakon više decenija braka, iako su raskid držali u tajnosti do oktobra 2023.

Martin Šort se 2010. suočio sa tragedijom - njegova supruga Nensi Dolman izgubila je tada borbu sa rakom jajnika.

Meril Strip i Martin Šort postali su još bliži nakon tragedije koja je nedavno zadesila slavnog glumca. Podsetimo, njegova ćerka Ketrin izvršila je samoubistvo u februaru ove godine.

"Martin veoma dobro zna šta znači gubitak. Kada je izgubio Nensi, to je bila najgora stvar koja mu se ikada dogodila u životu, pa kada mu je ćerka umrla, ta ista osećanja su se vratila i otvorila neke emocionalne rane sa kojima on nikada nije želeo da se ponovo sretne", kaže izvor za Daily mail.

Iako se pisalo da se par udaljio nakon tog tragičnog događaja, istina je zapravo drugačija."Ali ovog puta imao je Meril, Stiva Martina i druge prijatelje koji su zaista bili tu za njega. Meril je bila takva snaga i imala takav uticaj na njegov život da je apsolutno preuzela ulogu Martinove stene", dodaje insajder.

Deca Meril Strip, tri ćerke i sin kao i sinovi Martina Šorta koje je usvojio sa Nensi Dolman, presrećni su jer su čuveni glumci pronašli ljubavnu sreću u zrelim godinama.

"Meril Strip jedino želi njegovu ljubav, ne trebaju joj ni Holivud ni nagrade"

Zvezda filma "Đavo nosi Pradu" smatra da ne treba više da se profesionalno dokazuje nakon decenija dominacije filmskom industrijom.

"Meril je već neko vreme mogla da radi ono što je želela, ali to sad radi još više jer ne treba bilo šta da dokazuje"; napominje izvor i dodaje da da trostrukoj dobitnici Oskara "ne trebaju bilo kakve druge nagrade ili pompe". Umesto toga, njen trenutni prioritet je "uživanje u životu i sreća".

Martin Šort je i te kako uticao na taj preokret: "On je toliko duboko oživeo njen život i voli ljubav koju dele, a sada želi da bude okružena tom ljubavlju po svaku cenu".

Izvori tvrde da će Meril Strip od sada samo povremeno prihvatati nove uloge, jer će se fokusirati na privatni život.

Par se više puta pojavio zajedno u javnosti, mimo crvenog tepiha i očevici tvrde da su Meril i Martin ludo zaljubljeni kao tinejdžeri.

"On nju zasmejava, ona je izlečila njegovo slomljeno srce"

"Zanimljivo je to što su oboje poricali da su u romantičnoj vezi. Ali kada upadnu u zamku, jasno je koliko se dopadaju jedno drugome", poručuje izvor.

Prijatelji veruju da veza funkcioniše jer obe zvezde razumeju tugu i slavu i pritom se oboje suočavaju sa procesom starenja, što je još jedna zajednička nit.

Izvori takođe kažu da je Šort uneo radost u život slavne glumice tako što ju je stalno zasmejavao i pomagao joj da prihvati sporiji tempo rada, nakon decenija provedenih u Holivudu.

Ljudi bliski Martinu Šortu ističu da je jako emotivno videti ga ponovo srećnog nakon što se godinama borio sa slomljenim srcem.

