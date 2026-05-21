Glumica Anđelka Stević Žugić nedavno je objavila fotografije svoje ćerke Čarne koje su odmah izazvale lavinu oduševljenih reakcija.

Devojčica, koju je glumica dobila u braku sa suprugom Markom, izrasta u pravu malu lepoticu, a svaki put kada osvane na maminom profilu, uspe da osvoji srca pratilaca svojom spontanošću, vedrinom i neodoljivom pojavom.

– Moja – napisala je u opisu objave glumica kratko, ali s mnogo emocije i ponosa.

Ćerka Anđelke Stević Žugić pleni slatkoćom i bajkovitim stajlingom

Na fotografijama koje je Anđelka podelila vidi se mala Čarna kako bezbrižno istražuje svet oko sebe – najpre očarana šarenilom cveća, a zatim potpuno zadubljena pred izlogom punim igračaka, kao svako dete koje s iskrenim oduševljenjem posmatra male životne radosti.

U laganoj kombinaciji pastelnih tonova, sa suknjicom koja podseća na vilu iz bajke, ćerka Anđelke Stević Žugić izgledala je kao prava mala princeza. Nežna svetloroza majica i lepršavi detalji u plavim i roze nijansama dodatno su naglasili tu čarobnu atmosferu, dok je pažljivo ispletena kikica upotpunila njenu slatkoću.

Anđelka Stević Žugić sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram

Pratioci nisu krili oduševljenje, ističući koliko je Čarna porasla i koliko zrači posebnim šarmom i vedrinom. Mnogi su primetili da upravo njene fotografije na Anđelkinom profilu uvek izazovu najlepše reakcije, jer u sebi nose onu iskrenu dečju radost koja lako razneži svakoga.

Ćerka Anđelke Stević Žugić već sada osvaja svojom neodoljivom harizmom. Svaki novi kadar otkriva koliko brzo raste, ali i koliko pažnje i ljubavi je okružuje – dovoljno da svaki njen korak izgleda kao prizor iz neke najlepše porodične bajke.

(Kurir.rs/Story.rs)

