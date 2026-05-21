Predrag Miki Manojlović decenijama važi za jednog od najcenjenijih glumaca sa ovih prostora, ali privatni život nikada nije voleo da izlaže javnosti. Ipak, poznato je da je više od dve decenije u skladnom braku sa glumicom Tamarom Vučković.

Tamara je publici poznata po ulogama u serijama „Broz i ja” i „Na terapiji”, kao i po ostvarenjima „Simpatija i antipatija” i „Položajnik”. Poslednjih godina ređe se pojavljuje pred kamerama, a profesionalno je posvećena Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde obavlja funkciju direktorke.

Ljubav koja traje od devedesetih

Miki Manojlović i Tamara Vučković u braku su od 1992. godine i imaju sina Ivana. Iako je među njima razlika od dve decenije, to nikada nije bilo nešto što je opterećivalo njihov odnos.

Sudbonosni susret dogodio se u pozorištu

Detalje svoje ljubavne priče retko su delili sa medijima, ali je Miki jednom prilikom otkrio kako je upoznao Tamaru i zbog čega taj susret pamti kao jedan od najvažnijih u životu.

- Tamaru sam sreo dok sam radio predstavu ‘Zločin i kazna’. Sećam se da sam javno govorio o budućoj premijeri i rekao kako sam sreo veoma talentovanu mladu glumicu Tamaru Vučković. Ni sanjao nisam da će Tamara postati i ostati moja životna ljubav, da će poći sa mnom u inostranstvo, a još manje da ćemo dobiti sina - ispričao je Miki Manojlović jednom prilikom za magazin „Story”.

„Bez nje ne bih bio ovakav kakav jesam”

Glumac nije krio koliko mu je supruga značila, ne samo privatno, već i u profesionalnim odlukama. Kako je tada istakao, Tamara je bila njegova najveća podrška u trenucima kada je gradio karijeru i donosio važne životne izbore.

- Ona mi je najveća podrška u svim mojim profesionalnim izborima. Bez nje, ni ja ne bih bio ovakav kakav jesam, bez nje bio bih ko zna gde, utapajući se u ne znam koga i zapuštajući svoje korene nimalo ne bih doprinosio drugim kulturama, kao ni one meni - rekao je Manojlović.

Predrag Miki Manojlović i Tamara Vučković na premijeri filma Indigo Kristal Foto: ATA images

Zajedno i pred kamerama

Pored zajedničkog života, Miki i Tamara imali su priliku i da sarađuju. Oboje su igrali u seriji „Na terapiji”, što je publici bila retka prilika da ih vidi u istom projektu.

