Slušaj vest

Slavna izraelska manekenka Bar Rafaeli svojevremeno se udala za porodičnog prijatelja samo da bi izbegla obavezno služenje vojnog roka.

Nekadašnja manekenska zvezda i bivša devojka Leonarda Dikaprija prošetala je crvenim tepihom u Kanu na premijeri filma "La Bataille De Gaulle: L'Age De Fer", ali njeno modno izdanje naišlo je na žestoke osude i podeljena mišljenja.

Bar Rafaeli, Kan 2026 Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bar Rafaeli se pojavila u minimalističkoj metalik haljini, sa sandalama u istoj boji i minđušama u obliku lista, dok joj je lice bilo gotovo potpuno bez šminke. I dok jedni hvale ovaj svedeniji glamur, kritičari su brutalni i poručuju da toaleta deluje previše obično, uobičajeno i neadekvatno za prestižni Kan, zbog čega su mnogi doživeli ozbiljno razočaranje.

Bar Rafaeli, Kan 2026 Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa majkom utajila milione

Ipak, modni promašaj je ništa u poređenju sa kriminalnim aferama koje su ovoj manekenki potpuno uništile blistavu karijeru. Podsetimo, nakon višegodišnjeg procesa koji je počeo još 2015. godine kada je optužena da je sakrila prvih 250.000 dolara, sud u Tel Avivu je 2020. godine doneo presudu.

Bar Rafaeli je osuđena na devet meseci društveno-korisnog rada zbog sramne utaje poreza, dok je njena majka, koja joj je radila iza leđa kao agent i utajila milion dolara, prošla mnogo gore i završila 16 meseci iza rešetaka. Pored toga, majka i ćerka su morale da plate kaznu od po 720.000 dolara, kao i ogroman povraćaj poreza.

One su optužene da su fiktivno prijavljivale boravak u inostranstvu kako bi iskoristile rupu u zakonu i prevarile državu, jer izraelski državljani koji žive preko okeana nemaju obavezu da prijavljuju prihode izvan zemlje.

Bar Rafaeli, Kan 2026 Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lažni brak zbog uniforme

Pre više godina, Bar je podigla nezapamćenu prašinu u rodnoj zemlji kada je u dnevniku "Jediot ahronot" priznala kako je izbegla vojsku, koja je u Izraelu obavezna za sve muškarce, ali i za neudate žene. Ona je brže-bolje sklopila brak sa piscem Arikom Vajnstinom i tako se spasila uniforme.

Nakon tog propalog braka i planetarno popularne ljubavne veze sa holivudskim glumcem Leonardom Dikaprijem, Bar se skrasila pored izraelskog biznismena Adija Ezre sa kojim danas ima troje dece.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Svetski supermodel sluša Bajagu