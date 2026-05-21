Leonor, princeza od Asturije i buduća kraljica Španije, uveliko se priprema za svoju životnu ulogu, a u obuci bi mogla da nadmaši i svog oca.

Ćerka kralja Felipea VI i kraljice Leticije od Španije bi, naime, u okviru vojne pripreme trebalo da prođe i kroz padobransku obuku, zahvaljujući čemu bi postala prva članica španske kraljevske porodice koja ima takvo specijalističko znanje.

Princeza Leonor Foto: Casa De S.M. El Rey / Zuma Press / Profimedia

Kako piše Euro Weekly News, ovaj deo je povezan s nastavkom programa edukacije princeze Leonor, koji je ona u kopnenoj vojsci započela 2023. godine.

Pošto će jednog dana biti na čelu španskih oružanih snaga, princeza je najpre pohađala Opštu vojnu akademiju u Saragosi, potom nastavila u mornarici i provela više meseci na brodu "Huan Sebastijan de Elkano", da bi sada na red došla vazduhoplovna obuka.

Princeza Leonor Foto: PPE / Sipa Press / Profimedia

Princeza Leonor je, kako je saopštila španska kraljevska porodica, već u Opštoj vazduhoplovnoj i svemirskoj akademiji učestvovala u instruktivnim letovima, među kojima je i obuka u letelici F-5. Međutim, obučavanje za skokove padobranom nije još uvek zvanično najavljeno, a ovakva odluka buduće kraljice bi se smatrala velikim presedanom. To je, veruje se, korak ka modernizaciji monarhije.

Princeza Leonor Foto: Andrews Archie/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pripreme princeze od Asturije za stupanje na tron jednog dana se prate u Španiji s velikom pažnjom. Kroz isti proces je u mladosti prošao i njen otac kralj Felipe VI, koji je, takođe, imao tri etape edukacije: kopnenu, mornaričku i vazduhoplovnu, ali nije imao padobransku obuku.

Jedna od najlepših evropskih princeza je ozbiljno shvatila zadatak koji je pred njom i temeljno se priprema da jednog dana zauzme španski tron. Štaviše, navodno se toliko trudi da je spremna za dostignuće koje do sad niko u španskoj kraljevskoj porodici nije postigao!

Princeza Leonor od Asturije sa ocem kraljem Felipeom od Španije foto: EPA/BALLESTEROS

Princeza Leonor od Asturije u uniformi foto: EPA-EFE/Spanish Royal Household