Američki glumac Rej Romano proslavio se ulogom Reja Barona u seriji „Svi vole Rejmonda”, koja se emitovala od 1996. do 2005. godine. Iako je od poslednje epizode prošlo više od dve decenije, ovaj sitkom mu i dalje donosi ogroman novac.

Prema podacima koje su ranije objavili Forbs i Veniti fer, Romano je još 2012. godine od repriza i distribucionih ugovora zarađivao oko 18 miliona dolara godišnje. Taj podatak ponovo je privukao pažnju javnosti, jer pokazuje koliko dug život na televiziji može da ima jedna uspešna serija.

Serija završena, milioni i dalje stižu

„Svi vole Rejmonda” bila je jedna od najpopularnijih američkih porodičnih komedija devedesetih i dvehiljaditih. Romano je u njoj igrao sportskog novinara Reja Barona, muža i oca koji se svakodnevno nosi sa porodičnim haosom, zahtevnom majkom, bratom i ocem koji žive preblizu.

U seriji je glumio tokom svih devet sezona, uz Patrišu Hiton, Breda Gareta, Doris Roberts i Pitera Bojla. Upravo ta glumačka ekipa i porodična dinamika učinile su sitkom jednim od najgledanijih i najdugovečnijih televizijskih formata svog vremena.

Iako se nove epizode ne snimaju još od 2005. godine, serija se godinama reprizira i prodaje kroz distribucione ugovore, što Romanu i dalje donosi ozbiljnu zaradu.

Bio najplaćeniji televizijski glumac po epizodi

Romano je tokom poslednje sezone serije postavio i Ginisov rekord kao najplaćeniji televizijski glumac po epizodi. Prema podacima Ginisove knjige rekorda, za devetu i finalnu sezonu „Svi vole Rejmonda” zarađivao je 1,94 miliona dolara po epizodi.

Ta suma ga je svrstala među najveće televizijske zvezde tog perioda, a njegov ugovor i danas se često navodi kao jedan od najunosnijih u istoriji televizije.

Plata izazvala tenzije na setu

Velika razlika u zaradama nije prošla bez problema. Kada su mediji objavili koliko Romano dobija po epizodi, njegove kolege iz serije počele su da pregovaraju o povećanju honorara.

Glumac je kasnije priznao da je takav rasplet bio očekivan.

- To je bilo neizbežno. Kada je moja plata objavljena u novinama, znao sam da će se nešto dogoditi - rekao je Romano 2003. godine.

