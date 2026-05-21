Pre dve godine, tokom Kanskog festivalaBela Hadid je praktično stavila tačku na priču o "golim haljinama" trendu kada se pojavila na crvenom tepihu u providnoj haljini od rupičastog materijala modne kuće Saint Laurent, koja gotovo ništa nije ostavljala mašti.

Godinu dana kasnije, kao odgovor na novo festivalsko pravilo koje zabranjuje "gole" kombinacije, pronašla je prilično bezobrazno zaobilazno rešenje u još jednoj veoma oskudnoj haljini istog brenda, koju je nosila na ceremoniji otvaranja.

Ove godine i dalje neguje svoj buntovnički duh.

Iako je zabrana golotinje navodno i dalje na snazi (mada to očigledno ne sprečava goste da na Kroazeti pokažu više nego što treba), Hadid održava stil "golih haljina" živim.

Bela Hadid, Kan 2026

Providne haljine iz prethodnih godina sada možete da zaboravite, jer je Bela prešla na novi fazon. Na premijeri filma L’Âge de Fer, Hadid se ponovo okrenula Daniel Roseberryju i Schiaparelli haljini.

Ovog puta, manekenka je odala počast Džejn Birkin, noseći Schiaparelli verziju haljine koju je Birkin nosila 1969. godine, a na čiju izradu je potrošeno više od 22 000 sata rada.

Rozberi je za Hadid kreirao haljinu u boji slonovače, sa čipkom napravljenom od kanapa i dekorativnog konca. Duboki izrez spuštao se ispod pupka, a pupak i dekolte razdvajao je crni detalj od perlica koji je podsećao na morskog ježa.

Ovo nije prvi providni autfit koji je manekenka nosila tokom festivala. Ranije ove nedelje, Hadid je svoje pantalone do listova, idealne za Rivijeru, zamenila nečim provokativnijim, providnim topom dugih rukava koji se vezuje napred, sa karnerastom kragnom i talasastim porubom, iz ponude australijskog Preluvda.

Ipak je ovo Kan, pa malo glamura mora da postoji, gornji deo topa bio je ukrašen srebrnim šljokicama, dok su rukavi i porub bili prekriveni resama od perlica. Manekenka je providno kombinovala sa providnim, noseći ispod topa nude brushalter koji se video.

Uz upečatljivu bluzu iskombinovala je skraćene pantalone zvonastog kroja u kamel boji, ogrlicu sa zlatnicima i biserima, braon torbu Coach, kornjača dezen naočare za sunce iz Guccija i salonke Jimmy Choo.

Sa svojim providnim vintidž topom i čipkanom Schiaparelli haljinom, Bela Hadid kao da namiguje festivalskom dres kodu. Pravila neka idu dođavola, ona sve radi po svom.

