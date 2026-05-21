Adrijana Karembeu, jedna od najpoznatijih evropskih manekenki devedesetih, ponovo je privukla veliku pažnju na crvenom tepihu Filmskog festivala u Kanu.

Nekadašnje zaštitno lice brenda Wonderbra i žena čije su se proporcije godinama pominjale kao fenomen u svetu mode pojavila se na premijeri filma „The History of Sound”, a njen dolazak nije prošao nezapaženo.

Pogledajte u galeriji kako je Adrijana izgledala 90-ih:

Jedna od najpoznatijih evropskih manekenki devedesetih, Adrijana Karembeu

Glamur koji ne prolazi

Adrijana je za ovu priliku izabrala upečatljivu kreaciju francuskog dizajnera Stefana Rolana, koja je spojila dramatičnu siluetu i elegantne providne detalje. Ipak, osim haljine, pažnju je privukla i njena nova frizura.

Manekenka, koja je decenijama bila prepoznatljiva po dugoj plavoj kosi, početkom 2026. godine iznenadila je javnost kada se pojavila sa potpuno drugačijim imidžom - izrazito kratkom, gotovo dečačkom frizurom. Taj izgled pokazala je i na ceremoniji Victoires de la Musique u februaru 2026. godine.

Od medicine do Pariza

Adrijana Karembeu rođena je 17. septembra 1971. godine kao Adrijana Sklenarikova u slovačkom gradu Brezno. Pre nego što je zakoračila u svet mode, studirala je medicinu u Pragu, ali joj je susret sa modnim skautom promenio životni pravac.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje sa Kanskog festivala:

Adrijana Karembeu na crvenom tepihu Filmskog festivala u Kanu 2026

Odlazak u Pariz otvorio joj je vrata internacionalne karijere, a vrlo brzo postala je jedno od najprepoznatljivijih lica evropske modne scene.

Noge koje su ušle u istoriju mode

Njena visina od 185 centimetara i izuzetno duge noge godinama su bile njen zaštitni znak. Adrijana je u jednom periodu važila za manekenku sa najdužim nogama na svetu, koje su merile gotovo 124 centimetra, zbog čega je upisana i u Ginisovu knjigu rekorda.

Danas rekord za najduže noge kod žena drži Mejsi Karin iz SAD, sa merama većim od 134 centimetra, prema podacima Ginisove knjige rekorda.

Simbol lepote devedesetih

Slavu je dodatno učvrstila saradnjom sa velikim modnim i veš brendovima. U Evropi je bila jedno od najprepoznatljivijih lica Wonderbre, dok je u Americi stekla status jedne od poznatih lepotica koje su se povezivale sa Victoria’s Secret estetikom tog vremena.

