Ester Ekspozitoosvojila je simpatije mnogih u zlatnoj Armani haljini, koju je nosila uz masivnu ogrlicu i raskošne minđuše. Toaleta nije mogla da bude bolje uklopljena sa bojom njene kose. Stajling je pohvalio magazin Sport's Illustrated, a ovo modno izdanje sa Kanskog festivala dopalo se i brojnim fanovima koji špansku glumicu zovu "boginja":

Ester bi svakako bila primećena na crvenom tepihu u Kanu, ali je zbog veze sa Kilijanom Mbapeom pokrenula još veću pompu.

I dok je zanosnoj Špankinji romansa donela veliku medijsku pažnju, fudbaleru Real Madrida stvara probleme sa navijačima, koji su ga kritikovali što je nedavno putovao na Sardiniju sa Ester dok se oporavlja od povrede tetive i priprema za nove mečeve.

Kilijanovi predstavnici za štampu odmah su se oglasili: "Deo kritika zasniva se na preteranom tumačenju elemenata vezanih za period oporavka koji je strogo nadgledao klub, bez odražavanja realne Kilijanove posvećenosti i rada koji svakodnevno ulaže za tim".

Pojedini navijači smatraju da se Mbape štedi za predstojeće Svetsko prvenstvo na kojem će nositi dres Francuske. "Ako verujete da je promena neophodna, nemojte ćutati: potpišite ovu peticiju i branite ono što smatrate da je najbolje za budućnost kluba", pozivaju preko društvenih mreža, tražeći da Real Madrid proda Mbapea, piše The Guardian.

Mbapeu je ljubavni život i ranije donosio probleme. Pre četiri godine, tokom Kanskog festivala, viđen je sa Ines Rau. Fotografisani su na luksuznoj jahti, gde je fudbaler nosio francusku manekenku u naručju.

Ines Rau je svetski poznati transrodni model, sa 16 godina imala je operaciju promena pola, kasnije je postala prva transrodna osoba koja je pozirala za naslovnu stranu časopisa "Playboy", bilo je to 2017. godine.

Kako je Ines ispričala, odluku da promeni pol donela je inspirisana memoarima britanske manekenke Karolin Tule Kosi, "Ja sam žena", iz 1982.

"Nakon što sam pročitala njenu knjigu, najmanje dva puta, shvatila sam koliko je važno slediti sebe, bez straha", izjavila je Rau u intervjuu za models.com.

Ines i Mbape nisu potvrdili, ali ni demantovali vezu. Razišli su se krajem 2022. godine, neposredno nakon Svetskog prvenstva u Kataru. Izvori bliski čuvenom fudbaleru rekli su da je sportista prekinuo kontakt sa manekenkom i prestao da je prati na društvenim mrežama zbog velikog pritiska javnosti, uvreda navijača i medijskog linča kojem su bili izloženi. Homofobični komentari su odigrali veliku ulogu i uticali na kraj te veze.

Kilijan Mbape kontaktirao Ester preko društvenih mreža

Mbape je godinama fan Ester Ekspozito, koja se proslavila ulogom Karle Roson u Netfliksovoj tinejdžerskoj seriji "Elite". Uz pomoć prijateljstva sa saigračem iz Real Madrida Vinisijusom Žuniorom, koji poznaje glumicu, stupio je u kontak sa njom preko društvenih mreža. Varnice su buknule pre nekoliko godina, dok je fudbaler još igrao u Parizu.

Francuski bloger Aqababe objavio je da su Kilijan i Ester, koja je veoma popularna na društvenim mrežama, viđeni zajedno na sastanku u Madridu 25. februara. Početkom marta oboje su bilu u Parizu, on zbog povrede kolena, ona zbog Nedelje mode, ali se sumnjalo da su se viđali. Sumnje su se i obistinile.

Primećeni su u poznatom hotelu pored Ajfelovog tornja. Očevici su preneli da su se ljubili na romantičnoj večeri, dok su paparaci uslikali fudbalera kako napušta lokal i ulazi u automobil u kojem je bila Ester.

"Ne volim fudbal", kaže Ester Ekspozito

Španska zvezda viđena je nedavno kako gleda utakmicu između Reala i Atletika na Bernabeu stadionu u Madridu. Na pitanje magazina Hola! da li voli fudbal, rekla je: "Iskreno, ne baš", pa dodala da je utakmica dobro prošla. Na opasku novinara da bi bila sjajan par sa Mbapeom, uzvratila je kroz osmeh: "Neću ništa reći": Na kraju je poručila da je zadovoljna svojim profesionalnim i privatnim životom.

Ester Ekspozito i Kilijan Mbape rukovode se dobro poznatim principom da ne potvrđuju vezu, ali se viđaju zajedno. To pravilo primenjuju brojne javne ličnosti.

