Britanska glumica Trejsi Šo (Tracy Shaw), publici najpoznatija po ulozi u popularnoj seriji "Coronation Street", podelila je sa javnošću potresne detalje o svojoj zdravstvenoj situaciji. Ova pedesetdvogodišnjakinja je kroz suze priznala da joj je dijagnostikovan rak dojke i da već naredne sedmice otpočinje sa ciklusom hemoterapija.

Suočavanje sa agresivnom dijagnozom

Lekari su prošlog meseca potvrdili prisustvo HER2 (HER2) proteina u ćelijama tumora, što ukazuje na agresivniji oblik bolesti koji karakteriše ubrzano širenje kancera. Trejsi je u emotivnom video-obraćanju opisala psihološki teret koji nosi iščekujući početak terapije.

"Svakog jutra se budim svesna da moram da idem u bolnicu i primam nove vesti, i to traje već dugo, ta neizvesnost... Samo pomislim: 'Ne mogu više da prolazim kroz ovo', a nisam još ni započela svoj put," iskreno je ispričala glumica.

Ona je opisala i momente parališućeg straha koji se javljaju pri svakom neobičnom fizičkom simptomu.

"Kada se probudim i imam zaista jake glavobolje ili osetim probadanje u drugoj dojci, samo pomislim: 'Oh, pomera se!'"

Uprkos svemu, u njoj postoji i želja da proces što pre krene kako bi znala da se preduzimaju konkretni koraci protiv bolesti. Kako je navela, jedan deo nje jedva čeka da vidi rezultate i sazna da se tumor smanjuje.

Borba sa demonima prošlosti

Trejsi nije nepoznata borba sa teškim životnim iskušenjima. Ona je ranije javno govorila o svom oporavku od poremećaja u ishrani i raznih oblika zavisnosti, ali naglašava da je rak neprijatelj potpuno drugačije prirode.

"Anoreksija, bulimija, alkoholizam, zavisnost od droga, zavisnost od ljubavi, šta god vam padne na pamet, bila sam zavisna od toga i oporavila sam se. Činjenica je da kada se probudite ujutru, a znate da imate rak pomislite: 'Nije nestalo'. Nije kao zavisnosti od kojih sam se, milošću Božjom, oporavila. Čini se da je preda mnom dug put, ili planina."

U okviru priprema za lečenje i očekivane nuspojave poput gubitka kose, ona je već skratila frizuru, noseći maramu prilikom poseta lekaru.

Plan lečenja i podrška saborcima

Pred glumicom je iscrpljujući period koji uključuje ne samo hemoterapiju, već i nadu u operativni zahvat kojim bi se uklonili tumori i limfni čvorovi. Nakon hirurške intervencije i dodatnih patohistoloških analiza, planirana je i radioterapija. I u ovim teškim trenucima, Trejsi je našla snagu da pruži podršku ženama koje prolaze kroz sličnu sudbinu.

"Dobro sam se isplakala. Otići ću kasnije danas i upoznaću druge dame koje će početi lečenje sa mnom, hemoterapiju. Započećemo naša hemo putovanja u isto vreme. Sledeće nedelje," poručila je ona uz želje za mir i ljubav svima koji se bore sa ovom teškom bolešću.

Pogledajte video: Koliko godišnje u Srbiji žena oboli od raka dojke