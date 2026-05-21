Borba Brusa Vilisa s demencijom već godinama potresa njegovu porodicu i milione obožavatelja širom sveta, no njegova ćerka Rumer Vilis sada je prvi put otvoreno progovorila o jednoj neočekivanoj promeni koju je primetila kod slavnog glumca.

Najstarija ćerka slavnog glumca i Demi Murje u emotivnom intervjuu za The Inside Edit priznala da joj je današnja situacija, koliko god bila bolna, omogućila da upozna drugačiju stranu svog oca.

Rumer Vilis Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

''Jako sam zahvalna što ga mogu videti. Iako je sada drugačije, zahvalna sam. Postoji neka slatkoća. Oduvek je bio snažan, pomalo mačo-tip, a sada postoji nežnost koju možda pre nije dopuštao pokazati'', rekla je.

Tokom intervjua Rumer je priznala da nije znala koliko je ova progresivna neurološka bolest zapravo raširena sve dok njen otac nije dobio dijagnozu.

Podsetimo, Brusova porodica još je 2022. objavila da se glumac povlači iz javnosti nakon dijagnoze afazije, poremećaja koji utiče na govor i razumevanje jezika. Nekoliko meseci kasnije stigla je i puno teža vest. Lekari su mu dijagnostikovali frontotemporalnu demenciju (FTD), redak i agresivan oblik demencije koji posebno pogađa delove mozga povezane s ličnošću, ponašanjem i komunikacijom.

Početkom ove godine Brusova supruga Ema Heming Vilis dodatno je otvorila vrata javnosti u njihov svakodnevni život. Gostujući u podkastu "Conversations with Cam", otkrila je da glumac ima i anozognoziju – stanje zbog kojeg osoba nije svesna vlastite bolesti, piše Daily Mail.

Brus Vilis Foto: Javiles/Bruce / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

''Brus nikada nije potpuno shvatio šta mu se događa. To je na neki način i blagoslov'', rekla je Ema.

Dodala je kako osobe s tim stanjem često veruju da je njihovo stanje potpuno normalno jer mozak ne može prepoznati promene koje se događaju.

Brus danas živi uz stalnu pomoć negovatelja i podršku porodice, koja je poslednjih godina izuzetni povezana.

(Kurir.rs/Najžena)

