Potpisao joj fotografiju, ona je odmah pojela: Poznati glumac ispričao detalje bizarnog susreta sa obožavateljkom!
Glumac Glen Pauel otkrio je jednu od najbizarnijih priča koje je doživeo sa obožavateljima. Tokom okruglog stola o komediji u organizaciji The Hollywood Reporter-a, glumac je ispričao kako je upoznaoTiktokerku koja svaki dan pojede fotografiju sa njegovim likom.
Pauel je objasnio da dugo nije imao pojma šta se dešava. Tiktok kreatorka Monik, još je u junu 2025. pokrenula izazov u kojem je svaki dan jela, kako tvrdi, "100% jestive" fotografije glumca sve dok ne dobije ulogu statiste u jednom od njegovih projekata.
"Nisam imao pojma da se to dešava sve dok mi nisu rekli na crvenom tepihu", rekao je Pauel, piše Entertainment Weekly.
Susret na crvenom tepihu
Glumac je zatim opisao trenutak kada su mu na jednom događaju prišli i rekli: "Hej, ona devojka što jede tvoje lice je tu!" Pauel kaže da je ostao zbunjen i odgovorio: "O čemu vi to govorite?!"
Kasnije se sa Tiktokerkom susreo na britanskoj premijeri filma "The Running Man" ("Trkač"). Nakon što joj je potpisao fotografiju, ona je pred njim odgrizla komad, a Pauel je kroz smeh komentarisao: "Ovo je brutalno."
Pauel je celu priču ispričao tokom razgovora o najneobičnijim iskustvima sa obožavateljima, u kojem su učestvovali i Harison Ford, Oven Vilson i Zek Braf. Iako ga je situacija očigledno iznenadila, glumac je o svemu govorio kroz smeh.
(Kurir.rs/Mondo)
VIDEO: Stiven Sigal traži nekretnine u Vrnjačkoj Banji