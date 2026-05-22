Pojavljivanje brazilske manekenke Izabel Gularna crvenom tepihu Filmski festival u Kanu izazvalo je niz reakcija na društvenim mrežama. Deo publike komentarisao je da slavna lepotica izgleda značajno drugačije nego prethodnih godina.

Dolazak Izabel Gular na premijeru filma „Fjord“ u Kanu nije prošao nezapaženo. Brazilska manekenka pojavila se u društvu dugogodišnjeg partnera, nemačkog fudbalera Kevin Trapp, ali pažnju javnosti ovog puta nije privukao samo njen modni izbor, već i izgled lica koji je pokrenuo brojne komentare.

Društvene mreže preplavili komentari

Nedugo nakon njenog pojavljivanja na crvenom tepihu, društvene mreže ispunile su reakcije korisnika koji su primetili da Gular deluje drugačije u odnosu na ranija izdanja. Deo komentatora otvoreno je nagađao o mogućim estetskim zahvatima, dok su drugi isticali da na utisak mogu uticati šminka, osvetljenje ili specifični uglovi fotografisanja.

„Zbunjen sam, izgleda potpuno drugačije“, „Da li je ovo zaista Izabel Goulart?“ i „I dalje izgleda lepo, ali deluje neprepoznatljivo“ samo su neki od komentara koji su se proširili društvenim mrežama.

Poređenja sa starijim fotografijama

Na društvenim mrežama korisnici su počeli da dele starije fotografije brazilske manekenke i da ih upoređuju sa najnovijim snimcima iz Kana. Posebnu pažnju izazvala su poređenja sa fotografijama iz 2024. godine, pri čemu su pojedini korisnici tvrdili da se njen izgled promenio u relativno kratkom periodu.

Sama Izabel Goulart za sada se nije oglasila povodom komentara koji prate njeno pojavljivanje na jednom od najpraćenijih filmskih događaja godine.

Brazilska manekenka godinama važi za jedno od najpoznatijih lica modne industrije. Svetsku popularnost stekla je kao jedna od zaštitnih figura brenda Victoria's Secret, a redovno se pojavljuje na naslovnicama modnih časopisa i glamuroznim događajima.

