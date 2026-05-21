Čuveni Srbin Milutin Getsbi ugostio je u Kanu brojna svetski poznata imena na dobrotvornoj večeri, a među njima je bila i holivudska zvezda Šeron Stoun.

Filmski producent i filantrop Milutin Getsbi koji je poreklom iz Srbije osnovao je humanitarnu organizaciju "Knights of Charity". Svake godine, dok se održava Kanski festival, organizuje se i humanitarno gala veče čiji je cilj prikupljanje novca za pomoć deci, kategorijama ugroženih odraslih, kao i podrška globalnim humanitarnim inicijativama.

Šeron Stoun na humanitarnoj večeri Milutina Getsbija:

Šeron Stoun koja je nosila fantastično zlatno odelo u kombinaciji sa crnom košuljom i pozirala je sa domaćinom večeri i svojim velikim prijateljem i kumom Milutinom Getsbijem. Podsećanja radi, čuvena glumica je kuma njegove ćerke Helene Getsbi sa kojom se pre nekoliko dana pojavila na premijeri filma Endija Garsije "Dijamant" na Kanskom festivalu.

Ko je Helena Getsbi ćerka uticajnog Srbina

Helena ima 24 godin4, bavi se manekenstvom i živi u Njujorku (za vreme pandemije korona virusa njena adresa bio je London). Veoma je predana humanitarnom radu, dok je sa samo tri godine pokazala interesovanje za modu, piše "5elevenmag". Njene prve modne avanture odvijale su se u ormanu njene majke, gde je pažljivo posmatrala šta se sve tamo nalazi.

Zvanično je njena manekenska karijera počela kada je imala 17 godina. "Volim da se sređujem i da nastupam, tako da je modna industrija bila savršena za mene, jer sam mogla da nosim neverovatnu odeću i da glumim različite likove".

Tokom pandemije pohađala je onlajn kurseve Oksford i Kornel univerziteta kako bi što više razumevala svet modne industrije, ali i započela realizaciju preduzetničkih planova. Istovremeno je radila na više dobrotvornih projekata. U slobodno vreme voli da se posveti meditaciji i rešavanju zagonetki.

(Kurir.rs/Žena)