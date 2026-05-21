Kan je ovih dana bio domaćin tradicionalne humanitarne večeri "Knights of Charity", koju organizuje čuveni Milutin Getsbi, Srbin čije ime znaju brojne svetske zvezde. Ovaj milijarder godinama živi u Americi sa porodicom, a njegova deca žive holivudski san.

Milutin ima ćerku Helen i sina Aleksandra. Dok je Helena veoma aktivna na društvenim mrežama, Aleksandar se trudi da vodi povučeniji život van bliceva i medijske pompe.

Aleksandar Getsbi, Milutin Getsbi i Helena Getsbi Foto: Chateau Cyril/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ko je Helena Getsbi

Rođena u Parizu, Helena potiče iz multikulturalne porodice i govori pet jezika. Još od detinjstva je želela da se bavi manekenstvom, a danas vodi i brend sportske odeće sa ciljem osnaživanja žena, koji je pokrenula s najboljom prijateljicom. Njena prirodna lepota donela joj je i naslovnicu japanskog izdanja magazina Vogue, gde je istaknuto da se nije podvrgla estetskim zahvatima za razliku od mnogih u Holivudu.

Posebnu pažnju javnosti privukla je i ranije, kada se pojavila na Kanskom festivalu u korset-haljini, kao i u društvu svoje kume, glumice Šeron Stoun. Iako je ćerka jednog od najuticajnijih ljudi filmske industrije, Helena je poznata po tome što ne ističe luksuz i bogatstvo, već gradi svoj put, autentično i nenametljivo.

Ko je Aleksandar Getsbi

Aleksandar je odlučio da se oproba u svetu glume. Govori 4 strana jezika, oprobao se i u brojnim sportovima. Ipak, veliku strast gaji prema jogi. Godinama je bio deo pozorišne trupe „Drama Tes Julior Club”. Pohađao je i privatne časove glume kod nekih od najboljih svetskih predavača.