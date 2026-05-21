Za sinom srpskog milijardera lude devojke: Aleksandar se retko pojavljuje u javnosti, a evo čime se bavi
Kan je ovih dana bio domaćin tradicionalne humanitarne večeri "Knights of Charity", koju organizuje čuveni Milutin Getsbi, Srbin čije ime znaju brojne svetske zvezde. Ovaj milijarder godinama živi u Americi sa porodicom, a njegova deca žive holivudski san.
Milutin ima ćerku Helen i sina Aleksandra. Dok je Helena veoma aktivna na društvenim mrežama, Aleksandar se trudi da vodi povučeniji život van bliceva i medijske pompe.
Ko je Helena Getsbi
Rođena u Parizu, Helena potiče iz multikulturalne porodice i govori pet jezika. Još od detinjstva je želela da se bavi manekenstvom, a danas vodi i brend sportske odeće sa ciljem osnaživanja žena, koji je pokrenula s najboljom prijateljicom. Njena prirodna lepota donela joj je i naslovnicu japanskog izdanja magazina Vogue, gde je istaknuto da se nije podvrgla estetskim zahvatima za razliku od mnogih u Holivudu.
Posebnu pažnju javnosti privukla je i ranije, kada se pojavila na Kanskom festivalu u korset-haljini, kao i u društvu svoje kume, glumice Šeron Stoun. Iako je ćerka jednog od najuticajnijih ljudi filmske industrije, Helena je poznata po tome što ne ističe luksuz i bogatstvo, već gradi svoj put, autentično i nenametljivo.
Ko je Aleksandar Getsbi
Aleksandar je odlučio da se oproba u svetu glume. Govori 4 strana jezika, oprobao se i u brojnim sportovima. Ipak, veliku strast gaji prema jogi. Godinama je bio deo pozorišne trupe „Drama Tes Julior Club”. Pohađao je i privatne časove glume kod nekih od najboljih svetskih predavača.