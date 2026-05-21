Aleks Rodrigez i njegova devojka, Džeklin Kordeiro, rastali su se nakon tri godine, ali ostaju „dobri prijatelji.

Bivša zvezda Jenkija (50) i Kordeiro, fitnes instruktorka, su „skroz u redu“ uprkos raskidu, kaže dobro obavešteni izvor za People.

Medijska kuća TMZ prva je izvestila o ovoj vesti, nakon što je Kordeiro (46) sama podelila informaciju o raskidu.

„Da pojasnim, Aleks i ja trenutno provodimo neko vreme razdvojeni, ali među nama i našim porodicama i dalje postoje uzajamna ljubav, briga i duboko poštovanje. Ostajemo podrška jedno drugom i ovde apsolutno nema nikakvog neprijateljstva, drame ili negativne priče“, rekla je ona za TMZ. Osnivačica programa Džekfit (JACFIT) je dodala:

„Takođe se u ovom trenutku nosim sa ozbiljnim zdravstvenim problemom člana porodice, pa je moj fokus, sasvim razumljivo, usmeren na to.“

Rodrigez i Kordeiro su prvi put romantično povezani u oktobru 2022. godine, kada su fotografisani kako šetaju ulicom Rodeo Drajv u Beverli Hilsu, u Kaliforniji. Par je zvanično izašao u javnost sa svojom vezom 17. decembra 2022. godine, porodičnom fotografijom sa prazničnim motivima na Instagramu. Četrnaestostruki učesnik MLB Ol-star meča objavio je fotografiju na kojoj je sa Kordeiro i svoje dve ćerke ispred božićne jelke.

„Od naših srca vašima, Srećan Božić“, napisao je Rodrigez u opisu fotografije.

Godine 2023. ona se pridružila Rodrigezu na Superbolu LVII. Par je često viđan na profilima društvenih mreža jedno drugog, kao i na mestima tik uz teren na utakmicama Minesota Timbervulfsa i Linksa, gde je Rodriguez suvlasnik.

Podsetimo, Rodrigez je godinama uživao u vezi sa muzičkom zvezdom Dženifer Lopez sa kojom je bio i veren. Nakon raskida onda se vratila Benu Afleku sa kojim se potom venčala ali i razvela.